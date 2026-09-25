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Smeće i dalje guši Banjaluku, Grad ignoriše problem otpada

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25.09.2026 19:58

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Ада смеће отпад контејнери
Foto: ATV

Podzemni kontejneri, kamere i najavljena reciklažna dvorišta – Grad Banjaluka najavljuje nova rješenja za problem otpada. Građani, međutim, i dalje ukazuju na pretrpane kontejnere, kabasti otpad i nepropisno odlaganje.

"Narod je nekulturan, baca i gdje treba i gdje ne treba prvo se treba narod kultivisati pa onda to sve","Jeste, pogotovo mislim da je veliki problem što se tiče odlaganja kabastog otpada","Mene to baš živcira kad vidim dva kontejnera i moraš rukom otvoriti a onaj drugi koji je otvoren iz njega pada", rekli su.

Rješenja se najavljuju, ali pitanje je koliko će promijeniti sliku na terenu.

I pored novih i inovativnih rješenja, Banjaluka se i dalje suočava sa problemom otpada- podzemni kontejneri možda jesu dio rješenja ali da li oni zaista mogu da riješe problem

A problem će riješiti kaže gradonačelnik stroge sankcije, reciklažna dvorišta, ali i postavljanje podzemnih kontejnera kod novih stambenih objekata.

"U prigradskim mjesnim zajednicama mi uvodimo ručno čišćenje bez kontejnera ispred kuće i tad nailaze naše službe, što se tiče deponija to je stvar naše kulture mi postavljamo kamere na deponije a danas imate da pored kontejnera stavljaju dvosjed trosjed mi ne možemo ispraviti sve krive Drine ali moramo na tome da radimo", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Dok Grad govori o novim rješenjima, iz resornog ministarstva podsjećaju da nakon sastanka o problemu otpada u Banjaluci, povratne informacije nisu dobili.

"Grad Banjaluka u konkretnom slučaju, ja sam bio svjedok na dva sastanka na kojima je pričano o problemima bili su predstavnici grada koji su rekli da će prenijeti zapažanja kome treba i da će dati povratne informacije ja ne znam da smo dobili išta poslije toga", kazao je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Duško Solomun.

Za nepropisno odlaganje otpada na teritoriji Banje Luke tokom 2025. godine i u dosadašnjem dijelu 2026. godine izdat je 91 prekršajni nalog za lica za koja se utvrdilo da su izvršila nepropisno odlaganje otpada odnosno odlaganje otpada suprotno Odluci o komunalnom redu i Pravilniku o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

smeće

Banja Luka

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