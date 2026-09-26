Inspektori od ponedjeljka u kontroli: Kazne idu do 200.000 KM

Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra 2026. započinje provođenje Posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora, koji će do kraja godine realizovati Federalni tržišni inspektorat.

Posebnim programom Federalna uprava za inspekcijske poslove, u okviru svojih nadležnosti, doprinosi provođenju Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. godine prema FATF-u (Financial Action Task Force – Radna grupa za finansijsko djelovanje), međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

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Jedna od mjera Akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora.

Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5. Zakona koje su u nadležnosti FUZIP, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora te pružaoce usluga trusta i privrednih društava.

Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će obuhvatiti i način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identifikuju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija, prenosi FENA.

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Svi obveznici koji to do sad nisu učinili, dužni su FUZIP-u dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Zakonom su za kršenje propisanih obaveza predviđene novčane kazne u rasponu od 5.000 do 200.000 KM. Za propuštanje obveznika da izrade analizu rizika te propuste u identifikaciji i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obavezama koje će biti predmet kontrole, propisane su kazne u rasponu od 20.000 do 80.000 KM.