U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića

Međunarodni članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH potvrdili su da je Unesko suspendovao njihov dalji rad.

"Unesko je obavijestio mene i Frančeska (italijanski profesor Frančesko Bandarin) da je naš rad u Komisiji obustavljen zbog internih problema s vaše strane, nakon pisma pritužbe jednog od članova Komisije", naveo je profesor Džordž Okelo Abungu iz Kenije, jedan od dvojice međunarodnih članova Komisije, u imejlu.

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Abungu je naveo da će se njihovo učešće nastaviti tek nakon što se ti interni problemi riješe.

"Stoga se bojim da nećemo biti dostupni dok nas Unesko ne obavijesti. Možete provjeriti sa Uneskom u slučaju da niste obaviješteni. Puno hvala, Džordž i Frančesko", istaknuto je u mejlu, upućenom 7. septembra.

Time je i formalno potvrđeno da je Unesko suspendovao svoje učešće u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, instituciji BiH koja je uspostavljena na osnovu Aneksa osam Dejtonskog sporazuma, prenosi portal "Istraga".

Prema istom izvoru, oba međunarodna člana Komisije su se povukla sve dok BiH ne riješi probleme koje je svojim djelovanjem uzrokovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ranije je saopštila da su se povukli međunarodni članovi Komisije, ali su iz kabineta Denisa Bećirovića tvrdili da to nije tačno.

Iz tog kabineta su za "Slobodnu Evropu" rekli da je Predsjedništvo BiH donijelo odluku o imenovanju novih članova i da je ona počela sa radom.

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"Ali, da je Bećirović slagao u izjavi za `Slobodnu Evropu` potvrđuje i mejl koji je u posjedu `Istrage`, a u kojem Abungu piše da ga je Unesko obavijestio da obustavlja rad `zbog internih problema u BiH` na koje je upozorio `jedan član Komisije`", piše ovaj portal.

Isti izvor podsjeća da je u januaru član Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda pokrenuo proceduru donošenja odluke o vraćanju stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika.

Tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je upozorio da bi pokretanje takve procedure moglo ugroziti rad Komisije jer bi, u slučaju odustajanja Uneska od članstva u Komisiji, sve bilo blokirano.

Ali, nakon pritiska iz stranaka "trojke", Komšić je podržao Bećirovićev prijedlog, nakon čega je Predsjedništvo BiH donijelo odluku preglasavanjem srpskog člana Željke Cvijanović.

Krajem juna, na osnovu te odluke, Predsjedništvo BiH je, preglasavanjem Cvijanovićeve, imenovalo članove Komisije.

Nakon toga Željka Cvijanović je pokrenula pitanje zaštite vitalnog entitetskog interesa i Narodna skupština Republike Srpske je dvotrećinskom većinom podržala njen veto.

Zbog toga Sekretarijat Predsjedništva BiH nije želio da objavi odluku o imenovanju članova Komisije u Službenom glasniku BiH, navodeći da, zbog veta Republike Srpske, odluka nije stupila na snagu.

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Zbog toga se Bećirović obratio Ustavnom sudu BiH, tvrdeći da Cvijanović nije imala pravo na pokretanje zaštite vitalnog entitetskog interesa, jer ova odluka nije iz domena vanjske politike, dok je Cvijanovićeva istakla da imenovanjem stranih članova (Unesko) ovo pitanje postaje spoljnopolitičko.

Na kraju su se predstavnici Uneska povukli dok se ovo pitanje ne razriješi, što znači da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika više i ne postoji, navodi "Istraga".

"Odluka o imenovanju novih članova nije stupila na snagu. A čak i da jeste, ne bi bilo kvoruma za održavanje, jer Republika Srpska nije imenovala svog predstavnika, a Unesko je povukao svoja dva predstavnika. Tako da su, od ukupno pet predviđenih članova, `unutra` samo dva člana. Ovo je direktna posljedica djelovanja Bećirovića koji je još u januaru upozoravan na ovakav scenari", ističe se u tekstu, prenosi "Srna".