Skandal potresa OS BiH: Iz skladišta nestalo 150 tona goriva, Helez ćuti

Skladište OS BiH „Stojkovići“ u Novom Travniku našlo se u fokusu javnosti nakon što je u javnost dospjela vijest da je iz njega nestala nafta.

Izvor ATV-a kaže da se prvo mislilo da se radi o 70 tona, ali da je najvjerovatnija procjena da nedostaje i 150 tona goriva.

"Formiran je tim koji provodi potrebne provjere, a postupak utvrđivanja činjenica je u toku. Ministarstvo odbrane BiH neće prejudicirati bilo čiju odgovornost prije okončanja postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja", naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Da je situacija krajnje ozbiljna potvrdio je zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.

"Službeno sam obaviješten da je iz našeg skladišta nestala određena količina nafte. Ono što bih ja rekao je da je ovo veliki skandal za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH i da realni, stvarni problemi polako izlaze na površinu", istakao je zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.

Goganović nije želio spekulisati o količini, kaže, čeka izvještaj komisije koji bi trebalo da bude gotov sljedeće sedmice. Sličan je i zvanični stav Ministarstva odbrane BiH.

"Ono što ću ja zahtijevati je da se ovaj slučaj rasvijetli do kraja, da se uključe sve nadležne institucije i da ovaj slučaj mora dobiti i sudski epilog", dodao je Goganović.

"Ministarstvo odbrane BiH u ovoj fazi neće iznositi informacije čije bi objavljivanje moglo ugroziti ili otežati utvrđivanje činjenica", rekli su iz ministarstva odbrane BiH.

Na potezu je Tužilaštvo, stav je bivšeg načelnika Odjela za međunarodnu saradnju OS BiH Hamze Višće. Višća dodaje da vojska nije izolovani segment društva, a to znači da i u njoj ima organizovanog kriminala.

"Ja imam puno povjerenje da će sistem istrage unutar Oružanih snaga i onoga što radi Tužilaštvo BiH vrlo brzo utvrditi o čemu se radi i ko su krivci, a prema onome što su dali iz Ministarstva odbrane, preduzeće se odgovarajuće mjere", kazao je bivši načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju Zajedničkog štaba OS BiH Hamza Višća.

Informacija o enormnom manjku goriva u OS BiH ne iznenađuje, kaže stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

"Ovo nije prvi put da se dešavaju krađe, dešavale su se i krađe oružja, teškog, lakog oružja. Tako da me ne iznenađuje, jer se ministar bavi svim drugim poslovima, osim upravljanjem Ministarstvom i OS BiH", izjavio je univerzitetski profesor Slobodan Župljanin.

Ministra odbrane BiH Zukana Heleza smo još prije objave prve informacije pitali za komentar. Ministar danas o nestanku desetina tona goriva ćuti.