Oružane snage Rusije izvele su udare na logistički čvor u Odesi, gdje se nalazila vojna oprema poslata iz EU, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Pogođeni su: centar, koji vrši skladištenje i distribuciju tereta, koji stižu u Ukrajinu iz evropskih država", navodi se u saopštenju.

Među ostalim ciljevima bili su teretni brod koji se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište bespilotnih letjelica u Novim Beljarima u Odeskoj oblasti, prenose RIA Novosti.

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Kao odgovor na napade protivnika, Oružane snage Rusije gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO.

Pripadnici ruskih snaga koriste udarne bespilotne letjelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.