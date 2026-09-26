Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Oružane snage Rusije izvele su udare na logistički čvor u Odesi, gdje se nalazila vojna oprema poslata iz EU, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Pogođeni su: centar, koji vrši skladištenje i distribuciju tereta, koji stižu u Ukrajinu iz evropskih država", navodi se u saopštenju.
Među ostalim ciljevima bili su teretni brod koji se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište bespilotnih letjelica u Novim Beljarima u Odeskoj oblasti, prenose RIA Novosti.
BiH
U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića
Kao odgovor na napade protivnika, Oružane snage Rusije gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO.
Pripadnici ruskih snaga koriste udarne bespilotne letjelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
52
20
45
20
18
20
11
20
05
Trenutno na programu