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Majka četvoro djece pronađena obješena na drvo, otkrivena mračna pozadina

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26.09.2026 16:41

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Majka četvoro djece, Tasija Forčun, pronađena je obješena na drvo u Misisipiju, a istraga je utvrdila da je nesrećna žena ubijena na monstruozan način.

Policijski detektiv Semjuel Djuks rekao je u petak Opštinskom sudu u Džeksonu da je vješanje Tasije Forčun (29) bilo "inscenirano", javila je agencija AP.

Djuks je dodao da je Tasija ubijena zbog svađe oko droge i da se prije smrti žestoko borila sa svojim napadačima.

Za ove tvrdnje inspektor se pozvao na rezultate medicinskih pregleda.

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Tijelo žene pronađeno je 3. avgusta ispred napuštene kuće, a medicinski vještaci su sedam dana kasnije slučaj okarakterisali kao ubistvo.

Ubrzo nakon toga zbog sumnje da je počinio ovaj zločin privedena su trojica muškaraca - Džarkes Ratlif, Ernest Lojd Mlađi i Erik Klark.

Tačan uzrok smrti majke četvoro djece zvanično još nije utvrđen.

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Ubistvo

Misisipi

Vješanje

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