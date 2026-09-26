Majka četvoro djece pronađena obješena na drvo, otkrivena mračna pozadina

Autor:Stevan Lulić
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Majka četvoro djece, Tasija Forčun, pronađena je obješena na drvo u Misisipiju, a istraga je utvrdila da je nesrećna žena ubijena na monstruozan način.
Policijski detektiv Semjuel Djuks rekao je u petak Opštinskom sudu u Džeksonu da je vješanje Tasije Forčun (29) bilo "inscenirano", javila je agencija AP.
Djuks je dodao da je Tasija ubijena zbog svađe oko droge i da se prije smrti žestoko borila sa svojim napadačima.
Za ove tvrdnje inspektor se pozvao na rezultate medicinskih pregleda.
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Tijelo žene pronađeno je 3. avgusta ispred napuštene kuće, a medicinski vještaci su sedam dana kasnije slučaj okarakterisali kao ubistvo.
Ubrzo nakon toga zbog sumnje da je počinio ovaj zločin privedena su trojica muškaraca - Džarkes Ratlif, Ernest Lojd Mlađi i Erik Klark.
Tačan uzrok smrti majke četvoro djece zvanično još nije utvrđen.
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