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Konačan broj birača u Srbiji: Na izbore može izaći 6.451.292 građana

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23.10.2026 21:42

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Коначан број бирача у Србији: На изборе може изаћи 6.451.292 грађана
Foto: Tanjug/AP

Republička izborna komisija utvrdila je konačan broj od 6.451.292 birača za parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za nedjelju, 25. oktobar, rekao je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Za odluku, koja će biti objavljena u Službenom glasniku, glasalo je 30 članova RIK-a od 33 prisutna na sjednici.

Niko nije bio protiv, a nisu glasala tri člana RIK-a.

Dimitrijević je naveo da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo komisiji sva rješenja na kojima se zasnivaju promjene u biračkom spisku, koje je donijelo od zaključenja biračkog spiska do 72 časa prije dana izbora.

On je dodao da Komisija uzima u obzir samo ona rješenja Ministarstva koja je primila najmanje 48 časova prije dana izbora i na osnovu njih unosi izmjene u izvod iz biračkog spiska ili u posebni izvod iz biračkog spiska, prenosi Srna.

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