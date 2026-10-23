Konačan broj birača u Srbiji: Na izbore može izaći 6.451.292 građana

Republička izborna komisija utvrdila je konačan broj od 6.451.292 birača za parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za nedjelju, 25. oktobar, rekao je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Za odluku, koja će biti objavljena u Službenom glasniku, glasalo je 30 članova RIK-a od 33 prisutna na sjednici.

Niko nije bio protiv, a nisu glasala tri člana RIK-a.

Dimitrijević je naveo da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo komisiji sva rješenja na kojima se zasnivaju promjene u biračkom spisku, koje je donijelo od zaključenja biračkog spiska do 72 časa prije dana izbora.

On je dodao da Komisija uzima u obzir samo ona rješenja Ministarstva koja je primila najmanje 48 časova prije dana izbora i na osnovu njih unosi izmjene u izvod iz biračkog spiska ili u posebni izvod iz biračkog spiska, prenosi Srna.