Produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte do 1. novembra

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Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Vlada Srbije produžila je do 1. novembra odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Prethodna odluka važila je do nedjelje, 25. oktobra, kada se u Srbiji održavaju parlamentarni izbori. Svijet Žena iz Švajcarske oboljela od ebole I u narednih sedam dana cijene goriva ostaće iste kao prethodne sedmice i litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.

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