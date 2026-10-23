Produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte do 1. novembra

Autor:ATV redakcija
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Vlada Srbije produžila je do 1. novembra odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.
Prethodna odluka važila je do nedjelje, 25. oktobra, kada se u Srbiji održavaju parlamentarni izbori.
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I u narednih sedam dana cijene goriva ostaće iste kao prethodne sedmice i litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.
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