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Produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte do 1. novembra

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23.10.2026 22:32

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Vlada Srbije produžila je do 1. novembra odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Prethodna odluka važila je do nedjelje, 25. oktobra, kada se u Srbiji održavaju parlamentarni izbori.

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Srbija

akcize na gorivo

Nafta

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Produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte do 1. novembra

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