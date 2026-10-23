Tramp: Možda ćemo imati još jednu vojnu operaciju u Iranu

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da postoji mogućnost za novu vojnu operaciju protiv Irana.
"Možda ćemo imati još jednu manju operaciju `Epski bijes`", istakao je Tramp na mitingu na Floridi.
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Tramp je početkom mjeseca objavio da Amerika neće pokretati napad na Iran prije izbora za Kongres 3. novembra.
Američki predsjedik je naveo i da će se Vašington pobrinuti za Kubu nakon što završi sa Iranom, poslije čega će poslati državnog sekretara Marka Rubija da zaključi dogovor.
(Srna)
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