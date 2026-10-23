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Tramp: Možda ćemo imati još jednu vojnu operaciju u Iranu

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23.10.2026 22:18

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da postoji mogućnost za novu vojnu operaciju protiv Irana.

"Možda ćemo imati još jednu manju operaciju `Epski bijes`", istakao je Tramp na mitingu na Floridi.

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Tramp je početkom mjeseca objavio da Amerika neće pokretati napad na Iran prije izbora za Kongres 3. novembra.

Američki predsjedik je naveo i da će se Vašington pobrinuti za Kubu nakon što završi sa Iranom, poslije čega će poslati državnog sekretara Marka Rubija da zaključi dogovor.

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Iran

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