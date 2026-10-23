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Prekršena izborna tišina u Srbiji: U prilogu napali Vučića i porodicu

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23.10.2026 17:47

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Televizija N1 je danas, tokom izborne tišine uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, u dva puta emitovala prilog u kojem se iznose teške optužbe na račun nosioca izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", njegovog brata i sina.

Prema dostavljenim podacima o emitovanju, piše Politika, prilog je prikazan u 8.21 čas, a zatim ponovljen u 9.07, čime se otvara pitanje poštovanja zakonskih ograničenja koja važe za medije tokom izborne tišine.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je riječ o sadržaju koji je već bio objavljen prethodnog dana, 22. oktobra, dakle prije početka izborne tišine. Televizija N1 je odlučila da te optužbe ponovi i u petak ujutru, kada su predizborne aktivnosti već bile završene, a do otvaranja birališta ostala su nepuna dva dana.

Nemilosrdna kampanja usmjerena protiv vlasti ne prestaje ni onda kada bi izborna pravila morala da obezbijede mir i ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa. Politički obračuni, udari na porodicu i neprekidno plasiranje optužbi postaju sredstvo pritiska na građane, dok se izborna tišina, umjesto da bude poštovana, pretvara u još jedan poligon za političku borbu.

Izborna tišina u Srbiji počela je u ponoć između četvrtka i petka i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, 25. oktobra, u 20 časova.

Član 170. Zakona o izboru narodnih poslanika predviđa sankcije za objavljivanje procjena izbornih rezultata, javno predstavljanje kandidata i njihovih programa, kao i pozivanje građana da glasaju ili ne glasaju za određenu izbornu listu tokom propisanog perioda izborne tišine.

Iako samo izvještavanje o političkim akterima nije automatski zabranjeno, emitovanje ovakvog priloga otvara pitanje granice između informisanja o temi od javnog interesa i sadržaja koji može imati neposredan predizborni efekat.

U konkretnom slučaju, pažnju zaslužuju tri okolnosti – vrijeme emitovanja, ponovno prikazivanje istih optužbi i činjenica da su njima obuhvaćeni nosilac jedne od izbornih lista i članovi njegove porodice.

N1 je, prema dostavljenom materijalu, odmah poslije ovog priloga emitovao i informaciju o krivičnoj prijavi koju je ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić podnio zbog sumnje da je falsifikovana odluka o pomilovanju optuženih u predmetu pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

U toj vijesti navedeno je da se na društvenim mrežama pojavio dokument sa navodnim potpisom Aleksandra Vučića i da je Ministarstvo pravde saopštilo da je riječ o falsifikatu.

Tako su se u istom informativnom bloku našle dvije teme koje se neposredno ili posredno odnose na Vučića, iako druga informacija sadrži i zvaničan demanti autentičnosti spornog dokumenta.

Izbor uredničkog termina, način predstavljanja optužbi i njihovo ponavljanje u tako kratkom razmaku zaslužuju posebnu pažnju u završnici izbornog procesa.

Zbog toga bi nadležna regulatorna tijela trebalo da utvrde da li je jutrošnji program N1 bio u skladu sa propisima i standardima koji važe tokom izborne tišine, uključujući pravila o političkom predstavljanju i obavezu tačnog i uravnoteženog informisanja.

Parlamentarni izbori zakazani su za nedjelju, 25. oktobar, a pitanje medijskog postupanja u posljednjih 48 časova pred glasanje predstavlja važan test primjene izbornih pravila na sve učesnike javnog informisanja, bez obzira na njihovu uređivačku politiku, prenosi B92.

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Izbori u Srbiji

Prekršena izborna tišina Srbija

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