Sedam znakova koji pokazuju da je vrijeme za promjenu posla

Nije svaki osjećaj nezadovoljstva na poslu znak da treba odmah dati otkaz. Nekada je dovoljno promijeniti način rada, razgovarati sa nadređenim ili preuzeti nove odgovornosti.

Ali šta kada taj osjećaj traje mjesecima?

Ako vam posao više ne predstavlja izazov, ako radite uglavnom po inerciji i imate utisak da vaše znanje ostaje neiskorišteno, moguće je da ste jednostavno prerasli svoju trenutnu poziciju.

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To ne znači da je kompanija loša ili da ste napravili pogrešan izbor. Karijera se mijenja. Ono što vam je bilo dovoljno prije nekoliko godina možda danas više nije.

Počnite od procjene svog profesionalnog razvoja

Ako već neko vrijeme razmišljate o sljedećem koraku, počnite od svoje biografije. Ali prvo pronađite dobar šablon za CV. Čak i kada još niste spremni da konkurišete, ažuriran CV može da vam pokaže koliko ste napredovali otkako ste počeli da radite na trenutnoj poziciji.

Pogledajte šta se promijenilo:

Koje ste nove vještine stekli? Za koje rezultate ste danas odgovorni? Da li vodite projekte ili ljude? Da li ste preuzeli zadatke koji ranije nisu bili dio vaše uloge? Koje rezultate možete konkretno da navedete?

Ako na ova pitanja imate mnogo novih odgovora, to je već važan signal.

Vaš CV ne treba samo da pokaže gdje ste radili. Treba da pokaže kako ste se profesionalno razvijali. Ako ga ažurirate nakon nekoliko godina, korisno je provjeriti i koje informacije ne bi trebalo da budu njegov dio.

Nacionalna služba za zapošljavanje, na primjer, nudi profesionalno savjetovanje i zaposlenima koji razmatraju dalji razvoj karijere.

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A sada prelazimo na sedam znakova da ste prerasli svoju trenutnu poziciju.

Posao vam je postao previše lak

Postoji razlika između toga da dobro poznajete svoj posao i toga da vam posao više uopšte ne predstavlja izazov. Kada ste počeli, vjerovatno ste morali da učite, istražujete i tražite rješenja. Danas iste zadatke možda završavate gotovo automatski.

Iskustvo bi trebalo da donese veću sigurnost i efikasnost. Problem nastaje kada više nema prostora za napredak.

Možda ste primjetili da iste zadatke završavate mnogo brže, rijetko učite nešto novo, a nove projekte dobijaju drugi. Jednostavno, posao vas više ne tjera da rješavate nove probleme.

Pitanje za vas: Kada ste posljednji put na poslu naučili nešto što vam je zaista bilo novo?

Već radite na nivou iznad svoje pozicije

Na papiru imate jednu poziciju, ali u praksi radite mnogo više.

Možda obučavate nove članove tima, samostalno vodite projekte ili komunicirate sa važnim klijentima. Donosite li odluke bez stalnog nadzora i preuzimate li odgovornost kada nešto krene po zlu?

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Ako se ovo dešava povremeno, vjerovatno je riječ o inicijativi, ali ako je postalo normalno, postavite sebi jedno pitanje:

Da li su moja odgovornost, titula i kompenzacija i dalje usklađene sa onim što zapravo radim?

Prije nego što počnete da gledate oglase, možete razgovarati sa menadžerom o mogućnosti unapređenja ili proširenja uloge.

Više ne vidite sljedeći korak

Napredovanje ne mora nužno da znači menadžersku poziciju. Može značiti veću stručnost, složenije projekte, veću odgovornost ili prelazak u drugu oblast, ali važno je da postoji neki sljedeći korak.

Zapitajte se šta možete da postignete za dvije godine ako ostanete gdje ste. Ako je odgovor „isto što radim sada“, vrijedi razmisliti zašto je tako.

Nekada kompanija jednostavno nema dovoljno prostora za dalji razvoj. To ne znači da ste vi prestali da napredujete. Možda ste samo došli do granice koju trenutna pozicija može da ponudi.

Više vas motiviše ideja o promjeni nego sam posao

Da li često gledate oglase? Čitate opise pozicija iz radoznalosti? Zamišljate kako bi izgledao vaš radni dan u drugoj kompaniji?

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Ako se to dešava povremeno, nije ništa neobično, ali ako već duže vrijeme aktivno istražujete druge mogućnosti, možda pokušavate da riješite problem koji trenutna pozicija više ne može da riješi.

To ne znači da morate odmah da odete. Pogledajte nekoliko oglasa koji odgovaraju vašem iskustvu i zapišite šta nude, a što vam sadašnji posao ne pruža — taj odgovor može biti veoma koristan.

Vaše vještine rastu, ali vaša pozicija ne

Tokom nekoliko godina možete naučiti nove alate, završiti obuke, voditi projekte ili steći iskustvo koje vam otvara vrata za zahtjevnije uloge.

Ako se vaše vještine razvijaju, a posao ostaje isti, može nastati osjećaj profesionalne stagnacije.

Napravite jednostavno poređenje: šta prije nekoliko godina niste znali, za šta vam je trebala pomoć i koje odgovornosti nisu bile vaše, a šta sada radite samostalno, koje probleme rješavate i za šta ste trenutno odgovorni.

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Razlika između ove dvije liste može pokazati koliko ste zapravo napredovali.

Plata više ne prati vašu odgovornost

Novac nije jedini razlog za promjenu, ali jeste važan faktor, posebno ako su se vaše odgovornosti značajno povećale.

Prije nego što zaključite da ste potplaćeni, istražite plate za slične pozicije, nivo iskustva koji se traži, dodatne odgovornosti, industriju, lokaciju i način rada. Nemojte porediti samo nazive pozicija. Dvije osobe sa istom titulom mogu imati potpuno različit obim posla.

Ostajete samo zato što se plašite promjene

Možda više niste zadovoljni, ali govorite sebi:

„Nije idealno, ali je sigurno.“

„Možda će sljedeće godine biti bolje.“

„Ne znam da li sam dovoljno dobar za nešto drugo.“

Sigurnost jeste legitiman faktor, posebno kada imate finansijske obaveze. Ali strah sam po sebi ne bi trebalo da bude jedini razlog za ostanak. Umjesto pitanja „ostajem ili odlazim“, postavite manje pitanje:

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Šta mogu da uradim ovog mjeseca da saznam koje su mi opcije?

To može biti ažuriranje CV-ja, razgovor sa regruterom ili istraživanje tržišta. Ne morate odmah dati otkaz da biste počeli da istražujete mogućnosti.

Kako da se pripremite za sljedeći korak?

Ako zaključite da je promjena posla ono što želite da istražite, napravite plan.

Ažurirajte CV. Dodajte rezultate, nove vještine i odgovornosti.

Istražite tržište. Pogledajte koje se pozicije nude osobama sa vašim iskustvom i koje se vještine traže.

Provjerite finansije. Prije odlaska bez nove ponude procijenite koliko dugo možete da pokrivate osnovne troškove.

Razgovarajte sa ljudima iz struke. Kolega iz druge kompanije može dati realniju sliku o poslu nego deset oglasa.

Ne spaljujte mostove. Profesionalan odnos sa bivšim poslodavcem može biti važan za preporuke i buduće kontakte.

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Ako se pitate kako promijeniti posao bez nepotrebnog rizika, odgovor obično nije u naglom otkazu. Korisnije je prvo napraviti plan, istražiti opcije i tek onda donijeti odluku.

Ne morate odmah da date otkaz

Prije nego što odlučite da promijenite posao, važno je da odvojite trenutnu frustraciju od dugoročnog profesionalnog nezadovoljstva.

Možda vam treba drugačija uloga u istoj kompaniji. Možda vam je potreban novi projekat. A možda ste zaista dostigli granicu onoga što trenutna pozicija može da vam ponudi.

U svakom slučaju, prvi korak ne mora biti odlazak. Može biti razgovor, istraživanje tržišta ili ažuriranje CV-ja.

Najvažnije je da znate šta tražite i zašto to tražite. Kada to razjasnite, odluka o sljedećem koraku postaje mnogo konkretnija, navodi ŽenaBlic.