Tihi ubica vreba u domovima: Nema ni boju ni miris, a može ubiti dok spavate

Neispravne peći, bojleri i dimnjaci mogu dovesti do trovanja sa smrtnim posljedicama, a najveći problem je što ovaj gas nema ni boju ni miris, pa ga je gotovo nemoguće prepoznati bez odgovarajućeg detektora.

Tokom 2025. godine zabilježeno je šest slučajeva trovanja plinom u kojima su tri osobe izgubile život, dok su četiri povrijeđene, od kojih dvije teže.

Od početka 2021. do kraja novembra 2025. godine zabilježena su 33 slučaja trovanja, u kojima je devet osoba smrtno stradalo, a 24 su povrijeđene.

Opasnost koju ne možete vidjeti ni namirisati

Ugljen-monoksid je posebno opasan jer ljudi često nisu svjesni da su mu izloženi. Rizik je veći kada se koriste neispravni ili neodržavani plinski bojleri, peći i dimnjaci.

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Posebno su ugrožene osobe koje spavaju, jer mogu izgubiti svijest prije nego što prepoznaju opasnost i reaguju. Kako trovanje napreduje, može doći do zbunjenosti i sve slabije sposobnosti da se potraži pomoć.

Ovo su mjere koje mogu spasiti život

Prostorije u kojima se nalaze plinski uređaji potrebno je redovno provjetravati, naročito kupatila, kuhinje i kotlovnice.

Dimnjake bi najmanje jednom godišnje trebalo da pregleda ovlašćeni dimnjačar, dok postavljanje i servisiranje bojlera, peći i drugih uređaja treba prepustiti stručnjacima.

Preporučuje se i ugradnja detektora ugljen-monoksida sa zvučnim i svjetlosnim alarmom, uz redovnu provjeru njegove ispravnosti.

Poseban oprez potreban je u kupatilima u kojima se koristi plinski bojler. Vrata ne bi trebalo zaključavati tokom tuširanja, kako bi se u slučaju opasnosti mogla brzo pružiti pomoć.

Šta uraditi ako posumnjate na trovanje?

Ako posumnjate na trovanje ugljen-monoksidom, odmah izađite na svjež vazduh i pozovite hitnu pomoć. Ne vraćajte se u ugroženi prostor dok nadležne službe ne potvrde da je bezbjedan.

Sam izlazak na svjež vazduh nije zamjena za ljekarski pregled, jer ugljen-monoksid može izazvati ozbiljna oštećenja organizma.

Redovno održavanje uređaja za grijanje i pridržavanje sigurnosnih mjera mogu spriječiti tragedije i spasiti živote, prenosi Dnevnik.hr.