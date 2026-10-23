Suzana Jovanović doživjela čudo u svetinji: ''Okruženi smo bili posebnom energijom''

Pjevačica Suzana Jovanović prošle godine ostala je bez životonog saputnika Saše Popovića, a iako su oboje imućni, Suzana nije dopustila porodici da se prepusti površnim stvarima, već njeguje svoj duh i trudi se da bude što bolji čovjek.

"Uvijek sam se trudila da budem čovjek i kao što se kaže u svim našim molitvama, da budemo ljudi i ono što ne želimo sebi, drugome da ni ne pomislimo, a kamoli uradimo, toga se držim", rekla je pjevačica.

Malo ljudi zna da je Suzana duboko posvećena vjeri, a nedavno je otkrila šta je osjetila kada je posjetila manastir Ostrog.

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"Ne volim da objavljujem to, jer je za mene to intima i nešto meni jako sveto. Volim da obilazim manastire i sveta mjesta. Skoro sam bila u manastiru Ostrog kod Svetog Vasilija Ostroškog i spavala sam prvi put u konaku. Moram da vam kažem da su kreveti oni vojnički, metalni i dušek je tanak. Bilo nas je više od 20 u prostoriji, ja sam legla tu noć i spavala kao u hotelu sa sedam zvjezdica. Okruženi smo bili nekom posebnom energijom, ništa nas nije žuljalo ili smetalo", svjedočila je pravom čudu ona za Grand, pa dodala:

"Vjerujem u to da ništa nije slučajno i da se sve dešava sa nekim razlogom. Kada čovjek ima vjeru u sebe, dobijete neku nadljudsku snagu, zato su Sveti Vasilije i Isus Hrist sveta bića, a mi smo samo ljudi, od krvi i mesa", rekla je ona.