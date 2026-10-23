Pjevačica rodila sina sa 16 godina, a on odrastao bez nje: „Zbunio se kada sam rekla da sam mu mama“

Pjevačica Tina Ivanović rodila je sina sa samo 16 godina, ali nakon porodičnih sukoba i razvoda nije mogla da bude uz njega dok je odrastao.

Njen sin Danijel živio je sa ocem u Svilajncu, a pjevačica je godinama kasnije otkrila koliko joj je teško padalo što nije mogla da provodi vrijeme sa svojim djetetom.

Tina je o svojoj životnoj priči svojevremeno govorila za „Blic“, ističući da se nikada nije odrekla sina i da je učinila sve što je mogla kako bi ga vidjela.

– Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dijete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi voljela da bude sa svojim djetetom? Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živio i čekala ga – ispričala je pjevačica.

Posebno je pamtila susret sa sinom kada je imao samo četiri godine. Tada ga je ugledala kako vozi bicikl na ulici, pa mu je prišla i rekla ko je.

– Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se sjeća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac – prisjetila se Tina.

Kako je ispričala, dječak je bio zbunjen i stalno je pogledavao prema kapiji kuće u kojoj je živio.

Dvije godine nakon razvoda Tina je otišla u Njemačku, gdje je radila i redovno slala alimentaciju. Prema njenim riječima, tako je bilo sve do 2005. godine, kada su se konačno ponovo sreli.

Danijel je odrastao sa ocem u Svilajncu, a prema pisanju medija, danas se bavi molerskim i građevinskim radovima i povremeno odlazi u inostranstvo zbog posla.

Izvor koji je ranije govorio za medije naveo je da je Danijel vrijedan i finansijski samostalan, te da ne zavisi od roditelja, iako živi sa ocem.

Uprkos teškom periodu i godinama razdvojenosti, Tina je ranije otvoreno govorila o boli koju je osjećala zbog toga što nije mogla da bude uz sina dok je odrastao.

(Avaz)