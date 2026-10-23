Zelenski najavio sastanak pregovarača početkom narednog mjeseca

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da su se mirovni pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Amerike saglasili da se sastanu na tehničkom nivou u prvoj polovini novembra u Abu Dabiju i izrazio je nadu da će uslijediti i sastanak lidera tih zemalja.

Zelenski je rekao da će bilo kakvom mirovnom sporazumu biti neophodne bezbjednosne garancije za Ukrajinu i finansiranje u narednih deset godina za održavanje ukrajinske vojske.

"Plan je da se sastanak održi u prvoj polovini novembra, i to što je najranije moguće", naveo je Zelenski u obraćanju putem video-linka istraživačkom Institutu "Hadson".

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On je naglasio da će to umnogome zavisiti od Rusije, napominjući da sličan sastanak, koji je trebalo da bude održan tokom ovog mjeseca, nije realizovan.

Zelenski je napomenuo da je razgovarao sa američkim predstavnicima Džeredom Kušnerom i Stivom Vitkofom nakon njihovog susreta sa ruskim liderom Vladimirom Putinom početkom sedmice.

(Srna)