Nova deponija u Istočnom Sarajevu čeka dogovor gradskih opština

Deponija koja se nalazi na području opštine Trnovo, na raspolaganju je i Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu.

Odgovor ko u potpunosti snosi odgovornost za ovako zapuštenu deponiju, nemamo. Građane to i ne zanima, ali ih zanima cijena koju plaćaju.

"Pa i rijeka je uništena", "Ne znam gdje se deponuje smeće, samo znam da je jako skupo, 17 maraka odvoz smeća i to je preskupo za nas penzionere","To se treba rješavati što prije, da se nešto ipak za ovaj narod. Zagađen zrak, zagadi vodu i sve mu je gotovo", rekli su građani.

Iako se o problemu govori godinama, konkretno rješenje još nije pronađeno. Iz opštine Trnovo smatraju da Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža moraju uložiti više truda i napora i da odgovornost ne može biti samo na njima, posebno zbog toga što se radi o izrazito nerazvijenoj opštini.

"I odnos sredstava koji se ulažu sa naše i njihove strane je nesrazmjeran. Kao razvijene opštine bi trebale više da se potrude, da izdvoje više sredstava i konkretnih dijela kako bismo deponiju doveli u stanje da može zadovoljiti potrebe i ono zbog čega je nastala. Ono što moram reći da ta deponija postoji već 30 godina i bilo bi nezahvalno da se izmješta na neko drugo mjesto", kazao je predsjednik Skupštine opštine Trnovo Siniša Golijanin.

Skupština opštine Trnovo usvojila je projekat za sanaciju deponije, koji se sastoji iz više faza. U projektu je planirano da deponija dobije dozvolu za rad, da ispunjava sve uslove za bezbjedno odlaganje otpada. Planirani su bazeni za vodu koja se sliva sa deponije, da bi se taložila i odatle izlazila čista.

"Mi smo stvarno uložili mnogo truda, mnogo napora kako bismo deponiju doveli u koliko toliko normalno stanje, kako bi ona mogla da funkcioniše. Mi ulažemo mnogo vlastitih sredstava, kako opština Trnovo, tako i Komunalno preduzeće. Prije samo par mjeseci izvršili smo nabavku jedne velike mašine koja je bila neophodna, kako bi se deponija mogla redovno zagrtati, kako bi se mogao sloj zemlje navlačiti preko tog otpada koji se dovozi na deponiju, što je bio jako veliki trošak, s obzirom na to da su jako velike mašine", dodao je Golijanin.

Pitanje je da li se postojeći kapaciteti i sredstva koriste na najbolji način, te da li postoji prostor za dodatne prihode koji bi bili usmjereni na uređenje deponije. Upravo na to ukazuje i odbornik SDS-a u SG Istočno Sarajevo.

"Lično sam se uvjerio prije mjesec dana sam bio na toj deponiji da preduzeća iz Federacije dovlače tu smeće. Lično sam vidio i primjetio kamion tu iz Visokog, ne bih je imenovao, kako dovlači tu. A imam informaciju da sedam firmi iz Federacije dovlači tu otpad. Ako postoje te firme, kako plaćaju? One nisu evidentirane u ovoj informaciji, tj. izvještaju. Ako postoji ti neki prilivi, zar nije bolje da budu usmjereni na neki način rješavanju deponije, a ujedno da smanjujemo opterećenje našim komunalnim preduzećima", rekao je odbornik SDS-a u SG Istočno Sarajevo

Aleksandar Golijanin.

Ko god je prošao Krupačkim stijenama, zna da se ovdje širi neprijatan miris upravo zbog deponije. Deponija se nalazi na području opštine Trnovo, ali veći problem stvara stanovnicima Istočne Ilidže jer im je bliža. Dodatnu zabrinutost izaziva njena blizina rijeci Željeznici.

Postavlja se pitanje evidencije prihoda od odlaganja otpada, kao i mogućnosti da se dodatna sredstva usmjere u sanaciju. Ipak, za trajno rješenje potreban je dogovor svih gradskih opština koje koriste ovu deponiju.

"Stav Gradske uprave, a naravno i stanovništva je da imamo jednu zajedničku deponiju, koja će prije svega biti uređena, koja će imati upotrebnu dozvolu u skladu sa svim ekološkim propisima i normativima. I idemo ka tome, to nije nimalo lak posao, mukotrpan, jer svaka od opština izbjegava da se na njenu teritoriju dovozi otpad. Možda čak da rješenje budu dvije deponije, za gornji i donji dio grada, što je i realnije", izjavio je predsjednik SG Istočno Sarajevo Boško Jugović.

Da li će Krupačke stijene biti uređene ili će se ići u pravcu pronalaska nove lokacije, zavisiće od dogovora gradskih opština i spremnosti da zajednički preuzmu odgovornost.