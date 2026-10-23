Raskol u SDS-u: Sve glasniji zahtjevi za odlazak Blanuše

Veo tajni polako pada sa jučerašnje sjednice predsjedništva SDS-a. Skida ga Aleksandra Pandurević. Nezadovoljni predsjednikom Brankom Blanušom i njegovim odlukama neki članovi su ljuti napuštali sjednicu.

"Sjednicu predsjedništva je prvo napustio Želimir Nešković, nakon njega i ja, Nikola Zlojutro, Nikola Kovačević a gospodin Miličević nije bio uopšte prisutan", otkrila je član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

Jedini izlaz i spas za SDS je da članstvo preuzme sudbinu u svoje ruke i da se riješi onih koji uništavaju stranku, jasna je Pandurević.

"Ja zaista više ne mogu da vjerujem u nesnalaženje gospodina Blanuše mislim da on ciljano ima zadatak i sprovodi naloge iz nekog centra da sahrani SDS i da ona nestane. Što Branko Blanuša prije ode to će SDS ostati snažnija", rekla je Pandurevićeva.

stranke danas nije imao komentar. Branko Blanuša nas šalje na SDS-ovu veb stranicu i šturo saopštenje. Tamo piše da se pričalo o struji da će se pričati sa ostatkom opozicije i da će se analizirati izborni neuspjeh. Odluka je samo jedna.

Predsjedništvo SDS je potvrdilo odluku o izboru povjerenika i povjereništva za Gradsku organizaciju SDS Bijeljina.

Baš ova odluka nije urađeno kako treba kaže Aleksandra Pandurević. Isključivanje Ljubiše Petrovića izazvalo je najviše bure. Branko Blanuša je sve uradio na svoju ruku i tek se juče sjetio da o svojoj odluci obavijesti Predsjedništvo stranke.

"Samo onaj neko ko želi da uništi Srpsku demokratsku stranku donosi tako suludu odluku. Tako se prema SDS-u jedino ponašao Pedi Ešdaun i sada Branko Blanuša. Ono što je najnovije od jutros Branko Blanuša je u ofanzivi da pokuša onemogućiti GO da razmatra žalbu gospodina Petrovića. Zaista, samo na odluke Pedija Ešdauna i Branka Blanuše ne postoje pravni lijekovi", rekla je Pandurevićeva.

Većina SDS-ovaca danas nedostupni za komentar. Marinko Božović ne želi baš kao ni Stevo Drapić, Želimir Nešković se ne javlja na telefon, Milan Miličević je nedostupan a Ognjen Bodiroga nam kaže da zaboravio broj njegovog telefona. Nekadašnji članovi ne zaboravljaju stari sjaj SDS a pogotovo njegove zasluge u stvaranju Republike Srpske.

"Najveća je zasluga SDS-a kao jedne državotvorne stranke kamo sreće da je takva i sada, nažalost nije. Stranke koja je objedinila sve Srbe, stvorila sabornost", izjavio je bivši predsjednik SDS-a Dragan Kalinić.

Dok se Branko Blanuša grčevito bori za poziciju u Domu naroda neki članovi se isto tako bore da Blanušu vide na izlaznim vratima SDS-a, poručuju to i dugogodišnji članovi Srpske demokratske stranke.