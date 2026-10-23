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Cijene nafte na najvišem nivou u posljednjih pet mjeseci

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23.10.2026 17:41

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je danas najviši iznos u proteklih pet mjeseci.

Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora u Londonu je porasla za 2,8 odsto i sada iznosi više od 118 dolara po barelu, što je izazvalo pad na berzama u Americi i Evropi.

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Rast cijene nafte uslijedio je nakon izvještaja američkog dnevnika "Njujork tajms" da Amerika i Izrael izrađuju planove za obnovu udara na Iran nakon izbora u Americi u novembru.

Cijena nafte porasla je za više od četiri odsto tokom sedmice, što je povećalo pritisak na berzu akcija.

(Srna)

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Nafta

cijene nafte

brent

berza

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