Cijene nafte na najvišem nivou u posljednjih pet mjeseci

Autor:ATV redakcija
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Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je danas najviši iznos u proteklih pet mjeseci.
Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora u Londonu je porasla za 2,8 odsto i sada iznosi više od 118 dolara po barelu, što je izazvalo pad na berzama u Americi i Evropi.
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Rast cijene nafte uslijedio je nakon izvještaja američkog dnevnika "Njujork tajms" da Amerika i Izrael izrađuju planove za obnovu udara na Iran nakon izbora u Americi u novembru.
Cijena nafte porasla je za više od četiri odsto tokom sedmice, što je povećalo pritisak na berzu akcija.
(Srna)
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