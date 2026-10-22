Poseban režim rada HE na Drini čuva proizvodnju i ekosistem u sušnim periodima

Nepovoljne hidrološke prilike i slabi dotoci vode predstavljaju veliki izazov za rad hidroelektrana, zbog čega je u HE „Višegrad“ definisan poseban režim rada tokom sušnih perioda.

Prema podacima iz preduzeća „Hidroelektrane na Drini“, režim malih voda stupa na snagu kada dotok u akumulaciono jezero padne na 150 kubnih metara u sekundi ili ispod toga.

U takvim okolnostima ključno je maksimalno iskoristiti preostali hidroenergetski potencijal, ali uz strogo obezbeđivanje optimalnog toka Drine kroz Višegrad i usklađivanje proizvodnih potreba sa ekološkim standardima.