Poseban režim rada HE na Drini čuva proizvodnju i ekosistem u sušnim periodima

Autor:ATV redakcija
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Nepovoljne hidrološke prilike i slabi dotoci vode predstavljaju veliki izazov za rad hidroelektrana, zbog čega je u HE „Višegrad“ definisan poseban režim rada tokom sušnih perioda.
Prema podacima iz preduzeća „Hidroelektrane na Drini“, režim malih voda stupa na snagu kada dotok u akumulaciono jezero padne na 150 kubnih metara u sekundi ili ispod toga.
U takvim okolnostima ključno je maksimalno iskoristiti preostali hidroenergetski potencijal, ali uz strogo obezbeđivanje optimalnog toka Drine kroz Višegrad i usklađivanje proizvodnih potreba sa ekološkim standardima.
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