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Poseban režim rada HE na Drini čuva proizvodnju i ekosistem u sušnim periodima

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22.10.2026 22:29

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Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Foto: ATV

Nepovoljne hidrološke prilike i slabi dotoci vode predstavljaju veliki izazov za rad hidroelektrana, zbog čega je u HE „Višegrad“ definisan poseban režim rada tokom sušnih perioda.

Prema podacima iz preduzeća „Hidroelektrane na Drini“, režim malih voda stupa na snagu kada dotok u akumulaciono jezero padne na 150 kubnih metara u sekundi ili ispod toga.

U takvim okolnostima ključno je maksimalno iskoristiti preostali hidroenergetski potencijal, ali uz strogo obezbeđivanje optimalnog toka Drine kroz Višegrad i usklađivanje proizvodnih potreba sa ekološkim standardima.

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Tag :

HE na Drini

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