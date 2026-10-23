Jedna osoba povrijeđena u sudaru automobila i tramvaja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U sarajevskom naselju Sokolović Kolonija danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali tramvaj i dva automobila. Zbog udesa je obustavljen tramvajski saobraćaj na liniji 11, a jedna osoba je povrijeđena.
Iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza" potvrđeno je da je u nesreći povrijeđena jedna osoba, dok se stepen njenih povreda utvrđuje.
Region
Podgorica: Strani radnici pokušali na silu da uđu u prostorije MUP-a
Nesreća se dogodila na raskrsnici Hrasničke ceste i Ulice Ahmeta Ljubunčića, u blizini pekare Panera.
Zbog obustave tramvajskog saobraćaja na liniji 11, koja povezuje Hrasnicu i Baščaršiju, putnicima su na raspolaganju alternativne autobuske linije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Ekonomija
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
22
19
21
19
12
19
12
19
12
Trenutno na programu