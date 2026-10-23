Jedna osoba povrijeđena u sudaru automobila i tramvaja

U sarajevskom naselju Sokolović Kolonija danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali tramvaj i dva automobila. Zbog udesa je obustavljen tramvajski saobraćaj na liniji 11, a jedna osoba je povrijeđena.

Iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza" potvrđeno je da je u nesreći povrijeđena jedna osoba, dok se stepen njenih povreda utvrđuje.

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Nesreća se dogodila na raskrsnici Hrasničke ceste i Ulice Ahmeta Ljubunčića, u blizini pekare Panera.

Zbog obustave tramvajskog saobraćaja na liniji 11, koja povezuje Hrasnicu i Baščaršiju, putnicima su na raspolaganju alternativne autobuske linije.