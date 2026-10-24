Svečana akademija povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine

Republika Srpska je nastala kao istorijska pravda za narod koji je izdržao sve genocide u nemogućim istorijskim uslovima kada je skoro čitav svijet bio protiv srpskog naroda, rekao je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stevandić je na akademiji povodom 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske koja se održava u Palama istakao da je Srpska izbrisala najveće srpske podjele, jer je stvorena složno pod jednom zastavom, idejom i grbom.

"Zajedno su bili djeca četnika i partizana, bez ružne riječi, podjele bez obzira ko je kojoj političkoj opciji pripadao. Takvi moramo da budemo sutra", poručio je Stevandić.

On je istakao da je najveća vrijednost trenutnog saziva Narodne skupštine u tome što od nastanka Republike Srpske predstavlja prvo srpsko rukovodstvo koje nije oboreno, izdano i nije se podijelilo međusobno.

Predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Stevan Medić rekao je danas u Palama da je stvoriti Republiku Srpsku prije 35 godina bio odgovoran posao isto kao što je velika odgovornost očuvati je sve te godine.

Medić je rekao da je današnji dan rođendan Republike Srpske i da je stvarati državu bio odgovoran i hrabar posao, ali da su tadašnji poslanici imali hrabrosti.

"Mi smo ušli u taj posao da zaštitimo srpski narod na teritoriji na kojoj je živio. Mi nismo ušli u taj posao da bismo ratovali. Zahvaljujući tadašnjem rukovodstvu, našoj vojsci, našem narodu, mi smo imali jedinstvo i uspjeli da funkcionišemo kao jedna država", rekao je Medić.

Medić je istakao da su tada stvarali državu koja je trebala biti u sastavu Srbije, te da i danas postoji ta ideja i želja.

Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je da formiranje Narodne skupštine Republike Srpske prije 35 godina svjedoči o odlučnosti i hrabrosti političkih predstavnika srpskog naroda da stanu u zaštitu nacionalnih interesa i poručio da Srbija, kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma čvrsto stoji na pozicijama očuvanja njegovog slova i duha.

Gašić je na svečanoj akademiji povodom formiranja Skupštine srpskog naroda u BiH na današnji dan 1991. godine istakao da je ova odlučnost srpskih političih predstavnika nagrađena uspostavljanjem i priznanjem konstitutivnih elemenata državne vlasti današnje Republike Srpske.

"Dejtonski mirovni sporazum verifikovao je teritorijalna i politička prava srpskog naroda u BiH i Srbiju kao garant njihovog očuvanja i sprovođenja", izjavio je Gašić i dodao da Srbija čvrsto stoji na pozicijama očuvanja sporazuma, te da od tog opredjeljenja nikada neće odustati.

Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je da formiranje Narodne skupštine Republike Srpske prije 35 godina svjedoči o odlučnosti i hrabrosti političkih predstavnika srpskog naroda da stanu u zaštitu nacionalnih interesa i poručio da Srbija, kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma čvrsto stoji na pozicijama očuvanja njegovog slova i duha.

Gašić je na svečanoj akademiji povodom formiranja Skupštine srpskog naroda u BiH na današnji dan 1991. godine istakao da je ova odlučnost srpskih političih predstavnika nagrađena uspostavljanjem i priznanjem konstitutivnih elemenata državne vlasti današnje Republike Srpske.

"Dejtonski mirovni sporazum verifikovao je teritorijalna i politička prava srpskog naroda u BiH i Srbiju kao garant njihovog očuvanja i sprovođenja", izjavio je Gašić i dodao da Srbija čvrsto stoji na pozicijama očuvanja sporazuma, te da od tog opredjeljenja nikada neće odustati.

Akademiji su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić.

Akademiji je prisustvovao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Prethodno su položeni vijenci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske.

Narodna skupština osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Odluku o njenom formiranju donijeli su srpski poslanici izabrani na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.

Osnivanjem Skupštine započet je proces političkog i institucionalnog organizovanja koji je u narednim mjesecima vodio ka proglašenju Republike, donošenju Ustava i izgradnji njenih institucija.