Minić: Narodna skupština ostaje jedan od temelja institucionalnog i političkog života Srpske

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u čestitki povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske naglasio je da Narodna skupština ostaje jedan od temelja institucionalnog i političkog života Republike Srpske.
Minić je čestitao 35 godina od osnivanja Narodne skupštine, najvišeg zakonodavnog organa, mjesta na kojem se kroz demokratsku raspravu i odluke narodnih poslanika izražava volja građana.
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"Od osnivanja 24. oktobra 1991. godine do danas, Narodna skupština ostaje jedan od temelja institucionalnog i političkog života Republike Srpske. Imamo obavezu da čuvamo ugled Narodne skupštine, poštujemo demokratske principe i jačamo institucije Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.
Čestitam 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, najvišeg zakonodavnog organa, mjesta na kojem se kroz demokratsku raspravu i odluke narodnih poslanika izražava volja građana.
Od osnivanja 24. oktobra 1991. godine do danas, Narodna skupština ostaje jedan od temelja institucionalnog i političkog života Republike Srpske. Imamo obavezu da čuvamo ugled Narodne skupštine, poštujemo demokratske principe i jačamo institucije Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) October 24, 2026
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