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"Tri i po decenije od istorijske odluke koja je odredila put srpskog naroda u BiH"

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24.10.2026 10:48

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"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"
Foto: Ustupljena fotografija

Osnivanje Skupštine srpskog naroda u BiH 24. oktobra 1991. godine bilo je izraz političke volje da srpski narod preuzme odgovornost za sopstvenu sudbinu i kroz institucije zaštiti svoja prava i nacionalne interese, izjavio je Srni član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

On je dodao da je to bio i istorijski odgovor na političku krizu, preglasavanje srpskih poslanika i pokušaje da se o budućnosti BiH odlučuje bez saglasnosti srpskog naroda.

"Srpski poslanici, izabrani na prvim višestranačkim izborima, pokazali su političku odlučnost i istorijsku odgovornost. Odbili su da prihvate da se o sudbini srpskog naroda odlučuje bez njegove volje i stvorili instituciju koja će postati jedan od stubova nastanka Srpske", istakao je Košarac.

On je podsjetio da je ta istorijska odluka postavila temelje političkog organizovanja srpskog naroda, a zatim su uslijedili Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda BiH, 9. januara 1992. godine i donošenje prvog Ustava 28. februara iste godine.

"Danas je Narodna skupština Republike Srpske najviše zakonodavno i predstavničko tijelo, jedan od temeljnih stubova njene državotvornosti i ključni čuvar njenog ustavnog položaja, nadležnosti i interesa. Tokom tri i po decenije prošla je kroz rat, mirovne pregovore, obnovu i brojne političke krize, ostajući centralno mjesto odlučivanja o najvažnijim pitanjima za Srpsku i njene građane", rekao je Košarac.

НСРС

Republika Srpska

Obilježavanje 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

On je istakao da je imao čast i privilegiju da od 2004. do 2006. godine bude narodni poslanik u šestom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske.

"To iskustvo za mene predstavlja posebnu odgovornost i potvrdu značaja institucija koje su utemeljene voljom našeg naroda", naveo je Košarac.

Ukazao je da su i danas pred Republikom Srpskom brojni politički i ustavni izazovi.

"Zato moramo biti odlučni, odgovorni i jedinstveni u zaštiti njenih nadležnosti i ustavnog položaja. Uvjeren sam da ćemo, oslonjeni na istorijsko nasljeđe i snagu naših institucija, savladati izazove i nastaviti da gradimo Srpsku dostojnu svojih osnivača i svih koji su se borili za njen opstanak", zaključio je Košarac.

Na Palama će danas svečano biti obilježeno 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske, osnovane kao Skupština srpskog naroda u BiH, a programom je predviđeno i prikazivanje filma "Srpska u miru stvorena – u Odbrambeno-otadžbinskom ratu odbranjena".

(SRNA)

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Staša Košarac

nsrs

Narodna skupština Republike Srpske

35 godina postojanja NSRS

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