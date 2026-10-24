U prvom planu: Isidora Graorac

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.

Govoriće o provokacijama i odnosu prema srpskim žrtvama, o potrazi za nestalima, radu institucija i pravdi, koju porodice čekaju decenijama, o položaju porodica poginulih boraca i nestalih civila.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.