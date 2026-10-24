Žena izbacila muškarca iz autobusa pa ga pretukla

Autor:ATV redakcija
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Neobična situacija desila se u Rusiji kada je žena izbacila muškarca iz autobusa i pretukla ga.
Kako se vidi na snimku, vozač i putnici čekali su da se napad završi prije nego što je autobus nastavio vožnju.
Muškarac je navodno označen kao osumnjičen za pedofiliju.
Russian woman throws suspected pedo out of bus and beats him up
The driver and passengers waited for her to finish before the bus moved on https://t.co/4oP5Xz9o3q— RT (@RT_com) October 23, 2026
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