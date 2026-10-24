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Žena izbacila muškarca iz autobusa pa ga pretukla

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24.10.2026 11:47

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Жена је у Русији избацила мушкарца из аутобуса и претукла га, наводи се у опису догађаја, у којем је мушкарац означен као наводно осумњичен за педофилију.
Foto: Twitter / Printscreen

Neobična situacija desila se u Rusiji kada je žena izbacila muškarca iz autobusa i pretukla ga.

Kako se vidi na snimku, vozač i putnici čekali su da se napad završi prije nego što je autobus nastavio vožnju.

Muškarac je navodno označen kao osumnjičen za pedofiliju.

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Tagovi :

Tuča

autobus

Rusija

fizički napad

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Žena izbacila muškarca iz autobusa pa ga pretukla

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