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Cvijanović: Narodna skupština mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Srpske

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24.10.2026 11:51

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Narodna skupština prva institucija koja je postavila temelje nastanka i političkog razvoja Republike Srpske.

"Odluke donesene prije 35 godina bile su izraz političke volje srpskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Narodna skupština je od tada ostala mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Republike Srpske i njenih građana", navela je Cvijanovića na "Iksu".

Uz uvjerenje da će tako ostati u narednim godinama i decenijama, Cvijanovićeva je predsjedniku Nenadu Stevandiću i svim poslanicima čestitala 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH

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Željka Cvijanović

nsrs

Narodna skupština Republike Srpske

35 godina postojanja NSRS

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