Cvijanović: Narodna skupština mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Srpske

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Narodna skupština prva institucija koja je postavila temelje nastanka i političkog razvoja Republike Srpske.
"Odluke donesene prije 35 godina bile su izraz političke volje srpskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Narodna skupština je od tada ostala mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Republike Srpske i njenih građana", navela je Cvijanovića na "Iksu".
Predsjedniku Nenadu Stevandiću i svim poslanicima čestitam 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Narodna skupština prva je institucija koja je postavila temelje nastanka i političkog razvoja Republike Srpske.
Odluke donesene prije 35 godina bile su izraz političke volje srpskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Narodna skupština je od tada ostala mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Republike Srpske i njenih građana.
Uz uvjerenje da će tako ostati u godinama i decenijama koje su pred nama, još jednom vam čestitam ovaj značajan jubilej!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 24, 2026
Uz uvjerenje da će tako ostati u narednim godinama i decenijama, Cvijanovićeva je predsjedniku Nenadu Stevandiću i svim poslanicima čestitala 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH
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