Cvijanović: Narodna skupština mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Narodna skupština prva institucija koja je postavila temelje nastanka i političkog razvoja Republike Srpske.

"Odluke donesene prije 35 godina bile su izraz političke volje srpskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Narodna skupština je od tada ostala mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Republike Srpske i njenih građana", navela je Cvijanovića na "Iksu".

Predsjedniku Nenadu Stevandiću i svim poslanicima čestitam 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Narodna skupština prva je institucija koja je postavila temelje nastanka i političkog razvoja Republike Srpske. Odluke donesene prije 35 godina bile su izraz političke volje srpskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. Narodna skupština je od tada ostala mjesto na kojem se čuvaju i brane interesi Republike Srpske i njenih građana. Uz uvjerenje da će tako ostati u godinama i decenijama koje su pred nama, još jednom vam čestitam ovaj značajan jubilej! — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 24, 2026

Uz uvjerenje da će tako ostati u narednim godinama i decenijama, Cvijanovićeva je predsjedniku Nenadu Stevandiću i svim poslanicima čestitala 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH