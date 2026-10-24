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Kantonalno tužilaštvo predložilo pritvor Ibrahimu Handanoviću

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24.10.2026 12:20

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Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу
Foto: Facebook

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona predložilo je pritvor zaposlenom u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica Ibrahimu Handanoviću (29) koji je uhapšen nakon dramatične policijske potjere.

Pritvor je predložen zbog postojanja osnovane sumnje da se Handanović na području grada Zenica, prilikom redovne policijske kontrole, koja je tom prilikom zaustavila vozilo kojim je upravljao, u momentu kada su navedeni policijski službenici na patosnici pored suvozačevog sjedišta navedenog putničkog motornog vozila primijetili bijelu pvc kesu u kojoj se nalazila biljna materija umotana u providnu pvc foliju i saopštili da će biti izvršen pregled vozila, oglušio o naredbu i putničko motorno vozilo stavio u pogon i većom brzinom dao se u bijeg.

Ибрахим Хандановић

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Policija se nakon toga dala u potjeru za Handanovićem, da bi u jednom momentu on iskočio kroz prozor putničkog motornog vozila izbacio uočeni predmet od strane navedenih policijskih službenika iz vozila i nastavio svoje kretanje.

Zatim se zaustavio u blizini pravoslavne crkve, znajući da iz putničkog motornog vozila izbacuje opojnu drogu koju je držao radi zakonom zabranjene prodaje, da bi navedeni odbačeni predmet bio izuzet od strane policijskih službenika u sklopu radnje uviđaja, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o pvc pakovanju sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i o pvc kesi bijele boje sa zelenim detaljima ukupne bruto mase 1.058,80 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihotropnu tvar tetrahidrokanabinol (THC) i predstavlja opojnu drogu konoplja – "kanabis sativa L".

Prijedlog za određivanje pritvora Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona predlaže jer postoji osnova bojazan da će uništiti i sakriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i jer postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, a u periodu od mjesec dana od dana lišenja slobode osumnjičenog 22.10.2026. godine od 20.05 sati.

O prijedlogu za pritvor odlučiće sudija za prethodni postupak Opštinskog suda u Zenici.

Podsjećamo, Handanović, koji radi kao pripadnik zatvorske policije u KPZ-u Zenica, u javnosti je poznat i kao pratilac direktora ovog zavoda Rusmira Isaka, inače sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

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Tagovi :

Ibrahim Handanović

Zenica

Predložen pritvor

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