Detalji teške nezgode kod Tuzle: Povrijeđeno 11 osoba

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros u mjestu Husino kod Tuzle povrijeđeno je 11 osoba, saopšteno je tuzlanskog MUP-a.
"Danas oko 6.10 sati, prijavljeno je da se na dionici magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, u mjestu Husino, grad Tuzla, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus za javni prevoz putnika", navodi se u saopštenju.
Povrijeđeni su prevezeni u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac.
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Uviđaj je u toku, a sve potrebne dalje radnje preduzimati će se takođe pod nadzorom i prema upustvima dežurnog kantonalnog tužioca.
Na mjestu događaja nalazi se i vještak saobraćajne struke. Saobraćaj na navedenoj dionici je u potpunosti obustavljen od 7 sati, do okončanja uviđaja, te se odvija alternativno.
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