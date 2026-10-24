Vize iz Hrvatske za vozače iz BiH još na čekanju

Hrvatska je izdala prve vize profesionalnim vozačima iz BiH, ali zbog administrativnih rokova one još nisu važeće.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" ističu da je izdavanje viza od strane Hrvatske domaćim vozačima važan korak, ali naglašavaju da novi Savjet ministara mora hitnom diplomatskom ofanzivom da riješi sporno pravilo 90/180 i pomogne sektoru koji guši i drastičan rast cijena goriva, kako navodi "Glas Srpske".

"I oni prevoznici koji su dobili vize još ih ne mogu koristiti, jer one stupaju na snagu tek mjesec dana od izdavanja. Tako da to još nije pravno zaživjelo, odnosno nemamo prave rezultate. Neke vize vozačima izdate su prije desetak dana, tako da će za 20-ak dana one stupiti na snagu", kazao je za "Glas" član Konzorcijuma "Logistika BiH" Zijad Šarić i dodao da su domaći prevoznici zahvalni Hrvatskoj što je prva iskazala razumijevanje za probleme vozača u regionu.

Naglašava da, s druge strane, trenutno nema nikakvog pomaka po pitanju rješavanja spornog pravila 90/180, koje ograničava dužinu boravka vozača u šengenskom prostoru.

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"Trenutno i ne treba da očekujemo da će biti nekog pomaka u tom kontekstu jer slijedi formiranje nove vlasti. Nadamo se da će nam do tada pomoći ove vize koje nam je Hrvatska izdala. Od novog saziva Savjeta ministara očekujemo da odmah počne bilateralno da pregovara sa ostalim zemljama Evropske unije na rješavanju našeg boravka u šengenskom prostoru", poručio je Šarić.

Odmah nakon formiranja novog Savjeta ministara, Šarić navodi da će inicirati sastanke i tražiti od ministara koji stupe na ključne pozicije da pokrenu rješavanje ovih problema.

"Krajem mjeseca imamo sastanak radne grupe u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Od odlazeće vlasti ne može se očekivati da u ovom trenutku nešto uradi. Nije fer ni korektno tražiti od ljudi kojima ističe mandat da preduzimaju korake, a da to poslije nastavi novi saziv", naglašava Šarić.

On dodaje da vozači u drugim zemljama okruženja, ali i širom Evropske unije, takođe imaju problema, ali da tamošnje vlasti aktivno rade na njihovom rješavanju.

"I oni imaju problem sa cijenom goriva i transporta. Transportna zajednica nigdje u svijetu ne može opstati sa ovakvim cijenama goriva. Neke zemlje su uvele olakšice. Mađarska nije čekala proteste, već je odmah preduzela korake i dala olakšice za građane i privredu. Međutim, taj film kod nas još nije viđen i ne znam na koji način i kako ovdje neko uopšte razmišlja", naglašava Šarić.

Posebno se osvrnuo na izjave pojedinih političara "da gorivo nije skupo jer se vidi puno vozila na putevima".

"Takve izjave političara su sulude. Oni nikada nisu ni kupili gorivo, pa samim tim i ne znaju koliko je skupo. Trebalo bi da im bude drago što ljudi idu na posao, rade, stvaraju i plaćaju poreze na osnovu toga. Jednostavno, cijeli lanac rješavanja problema treba ozbiljnije shvatiti. Krajnje je vrijeme za hitno preduzimanje koraka na spasavanju domaćeg međunarodnog transporta, ali i svih ostalih grana privrede", zaključio je Šarić.

Problem boravka profesionalnih vozača iz BiH i zemljama regiona posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače, kojima je prelazak granica svakodnevni dio posla, ovo ograničenje predstavlja ozbiljnu prepreku za obavljanje međunarodnog prevoza.

Zahtjevi

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske od 23. septembra počelo je da zaprima zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja, a kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku.

Nakon popunjavanja zahtjeva za izdavanje vize, putem veb-stranice https://crovisa.mvep.hr/, i rezervacije termina, vozači moraju da podnesu zahtjev u Ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili u nekom od konzulata Hrvatske.

"Ova viza omogućava isključivo ulazak na teritoriju Hrvatske u svrhu prevoza robe i putnika. Na osnovu dugotrajne vize tipa "D" pružaoci spomenutih usluga ne mogu ulaziti na područje drugih država članica šengenskog prostora", poručili su iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske.