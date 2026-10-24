"Ne, ovo nije moguće": Svi u čudu zbog poteza Luke Dončića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić još jednom je oduševio navijače Los Angeles Lakersa i prije nego što je utakmica počela.
Dončić je na zagrijavanju pogodio šut jednom rukom sa cijelog terena i odšetao u svlačionicu kao da se ništa nije dogodilo.
Navijači su trenutak snimali telefonima nakon čega je snimak postao viralan na društvenim mrežama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
20
12
16
12
01
11
51
11
47
Trenutno na programu