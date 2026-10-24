"Ne, ovo nije moguće": Svi u čudu zbog poteza Luke Dončića

Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić još jednom je oduševio navijače Los Angeles Lakersa i prije nego što je utakmica počela.

Dončić je na zagrijavanju pogodio šut jednom rukom sa cijelog terena i odšetao u svlačionicu kao da se ništa nije dogodilo.

Navijači su trenutak snimali telefonima nakon čega je snimak postao viralan na društvenim mrežama.