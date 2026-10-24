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"Ne, ovo nije moguće": Svi u čudu zbog poteza Luke Dončića

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24.10.2026 11:21

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić još jednom je oduševio navijače Los Angeles Lakersa i prije nego što je utakmica počela.

Dončić je na zagrijavanju pogodio šut jednom rukom sa cijelog terena i odšetao u svlačionicu kao da se ništa nije dogodilo.

Navijači su trenutak snimali telefonima nakon čega je snimak postao viralan na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Luka Dončić

košarkaš

Los Anđeles Lejkersi

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