Fizički obračun u Doboju, uhapšene četiri osobe

Četiri osobe uhapšene su danas zbog fizičkog sukoba u Doboju, saopšteno je iz policije.

Uhapšeni su Dobojlije inicijala I.Z., I.A., N.Đ., N.R., A.S. i M.Š., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo "Nasilničko ponašanje".

Hronika Detalji teške nezgode kod Tuzle: Povrijeđeno 11 osoba

Policiji je prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Doboju oko 3:10 časova došlo do fizičkog sukoba više lica.

Postupajući po prijavi, policijski službenici su utvrdili da su navedena lica fizički napala tri lica iz Doboja i istima je pružena ljekarska pomoć u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku", naveli su iz PU Doboj.