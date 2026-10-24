Fizički obračun u Doboju, uhapšene četiri osobe

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Četiri osobe uhapšene su danas zbog fizičkog sukoba u Doboju, saopšteno je iz policije.
Uhapšeni su Dobojlije inicijala I.Z., I.A., N.Đ., N.R., A.S. i M.Š., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo "Nasilničko ponašanje".
Hronika
Detalji teške nezgode kod Tuzle: Povrijeđeno 11 osoba
Policiji je prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Doboju oko 3:10 časova došlo do fizičkog sukoba više lica.
Postupajući po prijavi, policijski službenici su utvrdili da su navedena lica fizički napala tri lica iz Doboja i istima je pružena ljekarska pomoć u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.
"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku", naveli su iz PU Doboj.
Hronika
Pljačkali po Banjaluci: Dvojac uhapšen u akciji "Rental"
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h1
Hronika
3 h0
Hronika
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
20
12
16
12
01
11
51
11
47
Trenutno na programu