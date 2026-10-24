Logo

Saobraćajka kod Tuzle: Autobus sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.10.2026 08:28

Komentari:

0
Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

Rano jutros u mjestu Husino kod Tuzle dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus. Prema informacijama sa terena, do nesreće je došlo oko 6:10 sati, kada je autobus pod još neutvrđenim okolnostima sletio s kolovoza.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a TK u nesreći je povrijeđeno više osoba. Povrijeđeni su vozilima Službe hitne medicinske pomoći prevezeni na Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, gd‌je im se ukazuje ljekarska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Prema zvaničnim informacijama, u ovoj nesreći na sreću nema poginulih.

Zbog ove nesreće i obavljanja uviđaja, saobraćaj je u potpunosti obustavljen na magistralnom putu M-18, na dionici Šićki Brod – Živinice. Na terenu su pripadnici Policijske uprave Tuzla koji regulišu saobraćaj i preusmjeravaju vozila na alternativne lokalne pravce.

Гласање Избори 2026

Srbija

U Srbiji na snazi izborna tišina

Zbog obustave su se na ovom izuzetno prometnom pravcu stvorile veće gužve, pa se vozačima savjetuje oprez, strpljenje i korištenje zamjenskih ruta dok uviđaj ne bude završen i autobus uklonjen s puta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Tuzla

autobus

povrijeđeni

udes

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Krao po crkvama, džamijama i tržnim centrima: Uhapšen mladić iz Zavidovića

10 h

0
Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја

Hronika

Jedna osoba povrijeđena u sudaru automobila i tramvaja

13 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Tokom noći izgorio automobil: Mještani sumnjaju na migrante

14 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Splićanin uhapšen u Livnu po potjernici Interpola

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

30

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

08

28

Saobraćajka kod Tuzle: Autobus sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

08

23

Danas je Sveti apostol Filip, evo šta još treba znati o ovom prazniku

08

17

Koliko košta ogrev pred zimu: Pelet prešao 800 KM

08

11

U Srbiji na snazi izborna tišina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima