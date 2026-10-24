Saobraćajka kod Tuzle: Autobus sletio sa puta, više osoba povrijeđeno

Rano jutros u mjestu Husino kod Tuzle dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus. Prema informacijama sa terena, do nesreće je došlo oko 6:10 sati, kada je autobus pod još neutvrđenim okolnostima sletio s kolovoza.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a TK u nesreći je povrijeđeno više osoba. Povrijeđeni su vozilima Službe hitne medicinske pomoći prevezeni na Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, gd‌je im se ukazuje ljekarska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Prema zvaničnim informacijama, u ovoj nesreći na sreću nema poginulih.

Zbog ove nesreće i obavljanja uviđaja, saobraćaj je u potpunosti obustavljen na magistralnom putu M-18, na dionici Šićki Brod – Živinice. Na terenu su pripadnici Policijske uprave Tuzla koji regulišu saobraćaj i preusmjeravaju vozila na alternativne lokalne pravce.

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Zbog obustave su se na ovom izuzetno prometnom pravcu stvorile veće gužve, pa se vozačima savjetuje oprez, strpljenje i korištenje zamjenskih ruta dok uviđaj ne bude završen i autobus uklonjen s puta.