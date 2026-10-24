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Oluja u Njemačkoj izazvala haos, ima teško povrijeđenih

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24.10.2026 11:32

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Prva jesenja oluja koja je pogodila Njemačku ove godine rezultirala je štetom i povredama na zapadu i jugozapadu zemlje.

Vatrogasci i policajci su raspoređeni da uklone palo drveće i granje, dok su u pojedinim oblastima stanovnici privremeno ostali bez struje.

Dvije osobe su teško povrijeđene kada je udar vjetra oborio objekat u blizini pijace u gradu Naštetenu, zapadno od Frankfurta. Kako navodi policija, jedna osoba je helikopterom prebačena u bolnicu i ona je u kritičnom stanju.

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Biciklistu je udarila grana drveta koja je pala u gradu Zeligenštat jugoistočno od Frankfurta i morali su da intervenišu vatrogasci, dok je pješak zadobio lakše povrede nakon što ga je udario reklamni znak u gradu Lebahu.

Željeznički saobraćaj je takođe pogođen, a putnici su prijavili "masivne varnice" kada je predmet udario u nadzemne vodove na glavnoj stanici u Karlsrueu, dok su oborena stabla blokirala pruge i u blizini Nojsa i u Štutgartu.

Prognozira se da će se oluja "Austen" danas kretati ka Danskoj i Baltičkom moru, ali se očekuje da će još jedna oluja večeras pogoditi dijelove Njemačke i mogla bi donijeti jake kiše, navodi DPA, prenosi Srna.

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