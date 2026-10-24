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Pao borbeni avion: Poginula četiri pilota

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24.10.2026 10:33

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Foto: TonyNojmanSK/Pexels

Filipinsko ratno vazduhoplovstvo /PAF/ potvrdilo je da su četvorica pilota poginula nakon što su se dva aviona "SF-260" srušila tokom trenažnog leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando.

"Oba aviona su pala unutar perimetra baze, bez prijavljenih drugih žrtava", saopštio je danas PAF, dodajući da se nesreća dogodila juče u 15.51 čas po lokalnom vremenu.

U saopštenju se navodi da će istraga utvrditi uzrok nesreće.

Policija FBiH Fejsbuk

Hronika

Detalji teške nezgode kod Tuzle: Povrijeđeno 11 osoba

"Svi avioni `SF-260` privremeno su prizemljeni kao mjera predostrožnosti", ističe se u saopštenju.

(SRNA)

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borbeni avioni

pilot

Filipini

nesreća

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