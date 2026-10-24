Pao borbeni avion: Poginula četiri pilota

Filipinsko ratno vazduhoplovstvo /PAF/ potvrdilo je da su četvorica pilota poginula nakon što su se dva aviona "SF-260" srušila tokom trenažnog leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando.

"Oba aviona su pala unutar perimetra baze, bez prijavljenih drugih žrtava", saopštio je danas PAF, dodajući da se nesreća dogodila juče u 15.51 čas po lokalnom vremenu.

U saopštenju se navodi da će istraga utvrditi uzrok nesreće.

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"Svi avioni `SF-260` privremeno su prizemljeni kao mjera predostrožnosti", ističe se u saopštenju.

(SRNA)