Pao borbeni avion: Poginula četiri pilota

Autor:ATV redakcija
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Filipinsko ratno vazduhoplovstvo /PAF/ potvrdilo je da su četvorica pilota poginula nakon što su se dva aviona "SF-260" srušila tokom trenažnog leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando.
"Oba aviona su pala unutar perimetra baze, bez prijavljenih drugih žrtava", saopštio je danas PAF, dodajući da se nesreća dogodila juče u 15.51 čas po lokalnom vremenu.
U saopštenju se navodi da će istraga utvrditi uzrok nesreće.
Hronika
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"Svi avioni `SF-260` privremeno su prizemljeni kao mjera predostrožnosti", ističe se u saopštenju.
(SRNA)
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