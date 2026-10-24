Strah od haosa u Evropi: Vrhunac nemira u Italiji i Francuskoj

Francuska se priprema za još jedan izuzetno napet vikend demonstracija, na kojima se očekuje i do pola miliona ljudi, dok vlada francuskog predsjednika Emanuela Makrona uvodi rigorozne bezbjednosne mjere i zabrane kako bi po svaku cijenu zaustavila masovne pljačke i demoliranje gradova koji su prošle sedmice izbili na marginama mirnih protesta.

Međutim, Francuska nije jedina zemlja u kojoj se očekuje veliki broj ljudi na ulicama – i Italija se sprema za buran vikend.

Na ulicama se danas očekuju novi masovni skupovi. Vodeći studentski sindikat UNEF pozvao je na proteste, dok je pokret "Žuti prsluci" prijavio marš kroz sam centar Pariza.

Dodatnu tenziju stvara i kongres krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, koji Marin Le Pen organizuje u Orleanu, gd‌je su već najavljeni masovni kontraprotesti protivnika njene politike.

Niz strogih mjera u Francuskoj

Kako bi spriječila ulični rat, vlast je aktivirala niz strogih mjera:

Noćni policijski čas: U Parizu i mnogim drugim gradovima već je na snazi zabrana kretanja tokom noći.

Zabrana okupljanja u Lionu i Marseju: U drugom i trećem po veličini gradu u Francuskoj tokom vikenda izričito su zabranjena bilo kakva javna okupljanja i demonstracije. Samo u Lionu je prošlog vikenda demolirano i opustošeno između 200 i 300 prodavnica, dok je turistička organizacija zapaljena.

Preokret oko prevoza: Gradske vlasti Marseja najprije su donijele odluku o potpunoj obustavi javnog prevoza u subotu, ali su juče ujutro ekspresno povukle taj potez nakon žestokog revolta i negodovanja građana.

Koridor u Parizu: Demonstrantima u glavnom gradu odobrena je isključivo jedna, strogo određena ruta – kretanje je dozvoljeno samo između Trga Bastilje i Trga nacije, dok je prilaz ostalim dijelovima grada blokiran.

Policija i vojska na ulicama: Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez najavio je da će na ulicama biti više policajaca, ali i da će biti raspoređena vojska.

Makron je istakao da su ove mjere neophodne kako bi se zaštitili centri gradova, radnje i javne zgrade, piše "Gardijan".

– Pravila su jednostavna i zasnovana na zdravom razumu. Opšta preporuka je da u narednim danima uopšte ne bude demonstracija. Apsolutni prioritet je povratak mira – poručio je on.

Šef francuske države ocijenio je da je za dio prošlosedmičnih nereda i pljački odgovorna grupa izgrednika koja je došla isključivo s namjerom da krade, ali je naglasio da iza najgoreg nasilja stoje „politički i pobunjenički akti grupa krajnje ljevice čiji je cilj rušenje republike“.

Trgovcima preporučeno da daskama zaštite izloge, masovno se otkazuju manifestacije

Potezi trgovaca, ugostitelja i uprava kulturnih ustanova svjedoče o strahu koji vlada u gradovima: mnogi će tokom vikenda staviti katanac na objekte, a većina manifestacija je otkazana. Neki od njih počeli su da unajmljuju privatno obezbjeđenje u strahu od novog talasa nasilja, piše „Gardijan“.

Poslovni savjet Marseja zvanično je preporučio trgovcima da daskama zaštite izloge i zatvore radnje tokom vikenda. U Parizu je najavljeno da će čuveni Luvr, najveći muzej na svijetu, ostati zatvoren za posjetioce, dok međunarodni sajam savremene umjetnosti "Art Bazel Pariz" skraćuje program i zatvara se ranije.

Državni vrh istovremeno sprovodi opsežnu mobilizaciju snaga bezbjednosti. Vlada je saopštila da će ovog vikenda poslati na ulice čak 20 odsto više policajaca nego prethodnih dana.

Nakon što je u četvrtak sa ključnim ministrima održao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu, Makron razmatra dodatne bezbjednosne opcije. On je juče u Parizu prvi put sjeo za pregovarački sto s vođama studentskih protesta.

Sudski postupak se vodi protiv 900 osoba

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen saopštio je da je od 2.500 uhapšenih tokom prošlosedmičnih nereda 174 zadržano u pritvoru, dok se protiv više od 900 osoba vodi sudski postupak.

Dvije osobe uhapšene su zbog podmetanja požara u zgradi gradske skupštine u Limožu. U Parizu, prema podacima javnog tužilaštva, čak 68 odsto osoba zadržanih u pritvoru čine punoljetni građani, a ne srednjoškolci. Među privedenima je najviše nezaposlenih mladih ljudi.

– Ogromna većina onih koje smo izveli pred sud nikada ranije nije osuđivana – izjavila je javna tužiteljka Lor Bekuo.

Nagli priliv stotina predmeta u potpunosti je zagušio sudove i razljutio advokate, koji upozoravaju da nemaju ni minimum vremena da se sastanu s klijentima i pripreme odbranu.

Premijer Francuske Sebastijan Lekorni održao je u četvrtak sastanak s predstavnicima glavnih političkih stranaka kako bi osigurao saradnju, a planiran je i razgovor s gradonačelnicima najvećih gradova.

Demonstracije su počele prošlog mjeseca u jednoj srednjoj školi u pariskom predgrađu Kretej zbog nedostatka nastavnog osoblja i loših uslova u zgradama, a potom su prerasle u blokade i štrajkove širom zemlje. Ovaj đački bunt ubrzo se stopio s masovnim nezadovoljstvom građana zbog rasta troškova života, i to samo šest mjeseci prije predsjedničkih izbora na kojima se bira Makronov nasljednik.

I Italijani se spremaju za veliki protest

Pored Francuza, i Italijani se spremaju za velike proteste, dok policija radi punom parom. Policajci su sproveli pretrese u 18 gradova širom zemlje nakon nereda tokom demonstracija 17. i 18. oktobra, dok su u Milanu, Rimu i Torinu pojačane mjere bezbjednosti uoči novih protesta, piše list „Il Fatto Quotidiano“, a prenosi Tan‌jug.

Policija je, po nalogu pravosudnih organa i na sopstvenu inicijativu, obavila pretrese stanova i osoba na adresama oko 100 ljudi, među kojima je 51 maloljetnik, identifikovanih tokom ozbiljnih nereda. Posebna pažnja usmjerena je na Bari, jer istražitelji sumnjaju da je veća grupa mladih i maloljetnika pripremala pljačke prodavnica.

Strahuje se da bi mogla biti organizovana lažna okupljanja kod Cirkusa Maksimusa i na drugim trgovima kako bi se snage reda „razvukle“ na više frontova, piše italijanski list „Korijere dela Sera“. Kako navodi ovaj list, zabrinjavajući scenariji za subotu i ned‌jelju podstiču strah od ponovnog izbijanja gerilskih sukoba kakvi su viđeni prošlog vikenda. Bezbjednosne službe upozoravaju i na mogućnost povezivanja mlađih učesnika nereda s radikalnim aktivistima, anarhistima i drugim grupama koje su ranije učestvovale u nasilnim demonstracijama.

Hitne mjere, na ulicama elitna jedinica

Na ulicama Milana narednih dana biće raspoređeno 500 padobranaca iz elitne brigade „Folgore“ iz Sijene, koji će uz upotrebu dronova i u saradnji s policijom i karabinjerima obavljati nadzor i patroliranje.

Vlada Italije je u srijedu usvojila dekret o hitnim mjerama za očuvanje javne bezbjednosti i suzbijanje maloljetničkog kriminala. Mjere predviđaju preventivno zadržavanje maloljetnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

Za danas su najavljeni protesti u više italijanskih gradova:

U Rimu će biti održan nacionalni skup za mir pod sloganom „Izvesti Italiju iz rata“, uz očekivano prisustvo oko 10.000 učesnika.

– Istovremeno, 17. oktobar, radikalni omladinski pokret koji je nastao nakon masovnih i nasilnih demonstracija zbog drastičnog rasta troškova života, pozvao je na proteste u Bolonji, Milanu, Torinu, Rimu, Firenci, Padovi, Bariju i Đenovi.

– U Torinu su proteste najavili i studentski pokreti, uz slogan "Nećemo mi plaćati rat", dok su u Rimu za prepodnevne časove najavljena i okupljanja desničarskih studentskih grupa, piše Blic.