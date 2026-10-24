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Zorana Pavić zbog mršavljenja padala u nesvijest, jela samo jedno voće

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24.10.2026 09:53

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Зорана Павић због мршављења падала у несвијест, јела само једно воће

Pjevačica Zorana Pavić godinama se borila s viškom kilograma, a kako je jednom prilikom priznala, u želji da promijeni životne navike bila je spremna na velike izazove.

Odlučila je da smrša i potpuno promijeni način ishrane, ali put do željene linije nije bio nimalo lak. Ipak, zanimljivo je da joj tokom procesa odricanja nije najviše nedostajala hrana, već nešto sasvim drugo.

"Vino, vjerovali ili ne! Sa hranom sam se neko izborila sa vinom nikako, baš mi je nedostajalo. Ali kažu da je vino hrana Bogova", rekla je Zorana svojevremeno.

Međutim, da bi izgledala kao što danas izgleda, bilo je potrebno mnogo odricanja, ali je njen čvrst karakter ipak pobijedio.

"Potpuno sam se odrekla slatkiša, uzmem ih jako rijetko samo da mi šećer ne bi otišao u aut što bi rekli mladi. Ali kad je hrana u pitanju volim sve nešto glupavo, tipa majonez, neke premaze, četiri sira, pored svega što postoji", objasnila je pjevačica.

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Iako danas može da se pohvali zavidnom linijom, pjevačica ne krije da je u pojedinim trenucima pravila ozbiljne greške koje nikome ne bi preporučila.

U želji da što prije izgubi kilograme, pribjegla je metodi koja je ozbiljno ugrozila njeno zdravlje, zbog čega danas otvoreno upozorava druge da ne ponavljaju njen primjer.

"Jela sam samo živ limun, što ne savjetujem nikom. Padala sam u nesvijest, nisam mogla da vozim. Nikako ne koristite samo limun, a to je ova ludača uradila i pretekla" izjavila je Pavićeva.

(Telegraf)

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Tagovi :

Zorana Pavić

mršavljenje

Pjevačica

Voće

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