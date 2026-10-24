Najniža od jula: Cijena zlata drastično pala

Cijena zlata je pala ispod 4.000 dolara po unci, dostigavši najniži nivo od sredine jula, dok je vrijednost ovog plemenitog metala na sedmičnom nivou oslabila za gotovo četiri odsto.

Na to su uticali rast cijena nafte i očekivanja da će kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama ostati na povišenom nivou duže nego što se ranije očekivalo, prenosi "Trejding ekonomiks".

Cijena nafte Brent dostigla je najviši nivo u posljednje četiri godine nakon napada jemenskih Huta u Saudijskoj Arabiji, što je pojačalo zabrinutost zbog mogućih novih poremećaja u snabdijevanju energentima.

Istovremeno, najnoviji podaci iz SAD pokazali su da su potrošačka i proizvođačka inflacija porasle više nego što se očekivalo, uglavnom zbog viših troškova energije, što je dodatno učvrstilo zabrinutost zbog istrajnih inflatornih pritisaka.

Uprkos tome, očekuje se da će američke Federalne rezerve (FED) ostaviti kamatne stope nepromijenjene na sastanku 27. i 28. oktobra.

Investitori sada očekuju objavljivanje podataka o inflaciji u SAD, mjerenoj indeksom izdataka za ličnu potrošnju (PCE), koje je zakazano za 29. oktobar, kako bi dobili dodatne pokazatelje o napretku u približavanju cilju FED-a od dva odsto inflacije.

Više kamatne stope po pravilu utiču na pad cijene zlata, koje ne donosi kamatu, jer povećavaju privlačnost alternativnih ulaganja koja donose prinos.

Istovremeno, rast cijena energenata može dodatno da podstakne inflaciju i smanji prostor za ublažavanje monetarne politike, što predstavlja dodatni pritisak na tržište plemenitih metala, piše Politika.