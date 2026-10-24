Pljačkali po Banjaluci: Dvojac uhapšen u akciji "Rental"

Piljagić i Miljković se sumnjiče da su počinili tri krađe u Banjaluci sa materijalnom štetom u iznosu preko 40.000 KM.

"Lice Z.P. sumnjiči se da je 7. jula tekuće godine oko 2 časa nasilno ušlo u tržni centar u Banjaluci kojom prilikom je pronašlo i otuđilo novac, te da je zajedno sa licem N.M. 10. oktobra i 25. septembra tekuće godine u noćnim časovima nasilno ušlo u prostorije benzinske pumpe i marketa u Banjaluci kojom prilikom su otuđili novac i više vrsta cigareta", navode iz PU Banjaluka.

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Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi stanova i putničkih vozila koje koriste lica Z.P. i N.M. kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

"Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica Z.P. i N.M. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka", saopštili su iz policije.