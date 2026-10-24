Zbog snažne oluje hiljade domova ostalo bez struje

Hiljade domova je bez struje na jugozapadu Engleske nakon što je oluja "Ostin" pogodila tu regiju, dok se sjever zemlje sprema za drugu oluju.

Jak vjetar i obilni pljuskovi očekuju se u dijelovima sjeverne Velike Britanije sa udarima koji mogu preći 128 kilometara na čas.

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Žuto upozorenje na vremenske nepogode na snazi je širom Škotske, sjevera Engleske do Karlajla i sjeveroistoka Sjeverne Irske do sutra uveče.

Oluja "Boelo", druga imenovana oluja sezone, donijeće opasnost po život zbog letećih krhotina i velikih talasa, a ljudi bi trebalo da ostanu u zatvorenom prostoru što je više moguće.

U međuvremenu, žuto upozorenje na veoma vlažno i vjetrovito vrijeme na snazi je za cijeli sjever zemlje.

Očekuje se širok poremećaj trajektnog i željezničkog saobraćaja, a "TransPenin Ekspres" upozorava na sva putovanja vozom osim neophodnih danas i sutra.

Oluja "Boelo" uslijedila je nakon oluje "Ostin" koja je juče pogodila jugozapadnu Englesku.

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Više od 3.700 domova u regionu jutros je bilo bez struje.

Meteorološki zavod je saopštio da bi nestanci struje mogli da se ponove u drugim područjima na sjeveru ovog vikenda.

(Srna)