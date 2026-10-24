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Zbog snažne oluje hiljade domova ostalo bez struje

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24.10.2026 12:01

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Струја
Foto: pexels/ Deepak Ramesha

Hiljade domova je bez struje na jugozapadu Engleske nakon što je oluja "Ostin" pogodila tu regiju, dok se sjever zemlje sprema za drugu oluju.

Jak vjetar i obilni pljuskovi očekuju se u dijelovima sjeverne Velike Britanije sa udarima koji mogu preći 128 kilometara na čas.

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Žuto upozorenje na vremenske nepogode na snazi je širom Škotske, sjevera Engleske do Karlajla i sjeveroistoka Sjeverne Irske do sutra uveče.

Oluja "Boelo", druga imenovana oluja sezone, donijeće opasnost po život zbog letećih krhotina i velikih talasa, a ljudi bi trebalo da ostanu u zatvorenom prostoru što je više moguće.

U međuvremenu, žuto upozorenje na veoma vlažno i vjetrovito vrijeme na snazi je za cijeli sjever zemlje.

Očekuje se širok poremećaj trajektnog i željezničkog saobraćaja, a "TransPenin Ekspres" upozorava na sva putovanja vozom osim neophodnih danas i sutra.

Oluja "Boelo" uslijedila je nakon oluje "Ostin" koja je juče pogodila jugozapadnu Englesku.

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Više od 3.700 domova u regionu jutros je bilo bez struje.

Meteorološki zavod je saopštio da bi nestanci struje mogli da se ponove u drugim područjima na sjeveru ovog vikenda.

(Srna)

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Oluja

nestanak struje

Engleska

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