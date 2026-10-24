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Zapalio se automobil na magistralnom putu, pričinjena velika materijalna šteta

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24.10.2026 12:38

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Ватрогасац гаси пожар на аутомобилу који се запалио на магистралном путу код Коњица.
Foto: RadioKonjic/Facebook/Screenshot

Na magistralnom putu M-17 jutros je došlo do požara na jednom putničkom automobilu. Incident se dogodio između Konjica i Bradine.

Na mjesto događaja vrlo brzo stigli su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic.

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Oni su brzom i efikasnom intervencijom uspjeli staviti požar pod kontrolu, prenosi RadioSarajevo.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca, spriječeno je daljnje širenje vatre, ali je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

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izgorio automobil

Vatrogasci

nezgoda

požar

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