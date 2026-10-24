Zapalio se automobil na magistralnom putu, pričinjena velika materijalna šteta

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Foto: RadioKonjic/Facebook/Screenshot

Na magistralnom putu M-17 jutros je došlo do požara na jednom putničkom automobilu. Incident se dogodio između Konjica i Bradine.

Na mjesto događaja vrlo brzo stigli su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic. Svijet Zbog snažne oluje hiljade domova ostalo bez struje Oni su brzom i efikasnom intervencijom uspjeli staviti požar pod kontrolu, prenosi RadioSarajevo. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca, spriječeno je daljnje širenje vatre, ali je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

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