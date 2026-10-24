Logo

Tragedija: Žena otišla u Tursku na liposukciju pa preminula tokom operacije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.10.2026 13:12

Komentari:

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.
Foto: pexels/Kerim Eveyik

U privatnoj bolnici u istanbulskoj četvrti Zejtinburnu, Tugba Onur (46) preminula je juče oko 16 časova tokom operacije liposukcije (uklanjanja masnog tkiva).

Primivši tragičnu vijest, Murat Onur je izneo tvrdnje da je njegova supruga preminula usljed pogrešne intervencije tokom operacije. Saznaje se da nadležni iz bolnice nisu željeli da daju izjave povodom ovog slučaja.

Murat Onur (46) je opisao šta se dogodilo i podvukao da njegova supruga nije imala nikakve zdravstvene tegobe prije operacije, kao i da je doktor u bolnici nije ni obišao prije zahvata.

"U bolnicu smo stigli ujutru u 08.30. Čekali smo do 15.30. Kada je doktor došao, moju suprugu su uveli u operacionu salu. Doktor je pre same operacije uopšte nije ni vidio. Poslije otprilike sat vremena prišao mi je i saopštio da je supruzi stalo srce i da nisu uspjeli da je reanimiraju.

Удес мотоцикл

Hronika

Maloljetni motociklista bez dozvole udario u automobil, pa u trolejbus

"Trenutno nema nikoga ni iz uprave bolnice, a ni od ljlkara. Bolnica radi, ali nemamo s kim da razgovaramo. Rekli su nam da anesteziolog nije u bolnici, da je otišao kući. Kako anesteziolog smije da napusti bolnicu tokom zahvata koji se radi pod opštom anestezijom? Ko će snositi odgovornost za ovo? Saznali smo da je u ovoj bolnici i ranije dolazilo do sličnih incidenata. Mi o tome nismo imali saznanja ranije. Moja supruga je radila kao negovateljica u staračkom domu "Daruladžaze". Samo nedjelju dana ranije u okviru te ustanove prošla je opšte sistematske preglede. Nije imala nikakve hronične bolesti", rekao je Onur.

(Telegraf/hurriyet.com.tr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Liposukcija

Operacija

preminula žena

Turska

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Evropski lideri treba da slušaju svoj narod

2 h

0
Струја

Svijet

Zbog snažne oluje hiljade domova ostalo bez struje

3 h

0
Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Svijet

Žena izbacila muškarca iz autobusa pa ga pretukla

3 h

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Oluja u Njemačkoj izazvala haos, ima teško povrijeđenih

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

38

Plata još nije legla, a rata kredita stiže: Evo šta možete da uradite

15

34

Oprez ako putujete u Sloveniju: Stižu nove kamere, kazne idu do 1.200 evra

15

24

Oblaci se ne povlače: Evo šta nas očekuje sutra

15

21

Zbog prijetnji novinarima uhapšen glavni sekretar Torcide

15

04

Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima