Tragedija: Žena otišla u Tursku na liposukciju pa preminula tokom operacije

Primivši tragičnu vijest, Murat Onur je izneo tvrdnje da je njegova supruga preminula usljed pogrešne intervencije tokom operacije. Saznaje se da nadležni iz bolnice nisu željeli da daju izjave povodom ovog slučaja.

Murat Onur (46) je opisao šta se dogodilo i podvukao da njegova supruga nije imala nikakve zdravstvene tegobe prije operacije, kao i da je doktor u bolnici nije ni obišao prije zahvata.

"U bolnicu smo stigli ujutru u 08.30. Čekali smo do 15.30. Kada je doktor došao, moju suprugu su uveli u operacionu salu. Doktor je pre same operacije uopšte nije ni vidio. Poslije otprilike sat vremena prišao mi je i saopštio da je supruzi stalo srce i da nisu uspjeli da je reanimiraju.

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"Trenutno nema nikoga ni iz uprave bolnice, a ni od ljlkara. Bolnica radi, ali nemamo s kim da razgovaramo. Rekli su nam da anesteziolog nije u bolnici, da je otišao kući. Kako anesteziolog smije da napusti bolnicu tokom zahvata koji se radi pod opštom anestezijom? Ko će snositi odgovornost za ovo? Saznali smo da je u ovoj bolnici i ranije dolazilo do sličnih incidenata. Mi o tome nismo imali saznanja ranije. Moja supruga je radila kao negovateljica u staračkom domu "Daruladžaze". Samo nedjelju dana ranije u okviru te ustanove prošla je opšte sistematske preglede. Nije imala nikakve hronične bolesti", rekao je Onur.

(Telegraf/hurriyet.com.tr)