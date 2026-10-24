Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je evropske vlasti da slušaju svoj narod.

Zaharova je podsjetila da je poznati italijanski pop pjevač Al Bano zatražio od italijanskog premijera Đorđe Meloni da odustane od sankcija Rusiji i uloži napore za postizanje dugoročnog rješenja u Ukrajini. Al Bano je, takođe, istakao duboke istorijske i kulturne veze između Rusije i Italije.

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"Narod i njegovi istaknuti predstavnici, poput Al Bana, još jednom dokazuju da su daleko mudriji od svojih evropskih lidera. Možda je vrijeme da slušaju?", rekla je Zaharova na "Telegramu".

Zaharova je dodala da se, sudeći po nedavnim događajima, italijanske vlasti bore da priznaju perspektive koje se ne poklapaju sa utvrđenim političkim dnevnim redom.

Zaharova je ocijenila da italijanske vlasti tvrde da vide "stranu ruku" iza omladinskih protesta, dok su mediji u zemlji počeli da spekulišu o "ruskim sjenkama" koje vrebaju iza italijanskih tinejdžera.

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"Kada italijanski građani izraze nezadovoljstvo, vlasti sumnjaju u strani uticaj. To postavlja ozbiljnije pitanje: gdje se završava potraga za stranim miješanjem, a gdje počinje nespremnost da se saslušaju sopstveni građani?", rekla je Zaharova.

(Srna)