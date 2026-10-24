Ostojić: Istorijski značaj Parlamenta u stvaranju i očuvanju Republike Srpske

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić u čestitki povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske istakao je istorijski značaj ove institucije u stvaranju i očuvanju Republike Srpske.

"Osnivanje Skupštine srpskog naroda u BiH, 24. oktobra 1991. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda", naveo je Ostojić u čestitki koju je uputio predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću, narodnim poslanicima i građanima Republike Srpske.

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On je naglasio da je tim činom započet proces institucionalnog organizovanja koji je postavio temelje za nastanak Republike Srpske.

"Posebnu zahvalnost i poštovanje dugujemo poslanicima prvog saziva i osnivačima Narodne skupštine, koji su u složenim i istorijski presudnim okolnostima imali viziju, hrabrost i odlučnost da postave temelje institucionalnog organizovanja srpskog naroda i stvore preduslove za nastanak Republike Srpske", naveo je Ostojić.

On je dodao da su njihova uloga i istorijska odgovornost trajno utkane u stvaranje Republike Srpske.

Ostojić je ukazao da je Narodna skupština jedna od najvažnijih institucija Republike Srpske, u kojoj se donose zakoni i odluke od suštinskog značaja za njen ustavni položaj, funkcionisanje institucija i život građana.

Podsjetio je da je nakon Odbrambeno-otadžbinskog rata i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, Republika Srpska dobila svoje mjesto u ustavnom poretku, a Narodna skupština nastavila je da obavlja važnu ulogu u njenom institucionalnom životu.

"Naša obaveza je da čuvamo nasljeđe osnivača, poštujemo istorijske okolnosti u kojima je Republika Srpska nastajala i budemo dostojni žrtve onih koji su dali živote za njenu odbranu. Posebnu odgovornost imamo prema borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i svim pripadnicima boračkih kategorija", naglasio je Ostojić.

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On je u ime Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i u svoje lično ime uputio iskrene čestitke povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, uz želju da ova institucija i u narednom periodu nastavi da odgovorno obavlja svoju ulogu i donosi odluke u interesu Republike Srpske i njenih građana.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

(Srna)