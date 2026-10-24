"Preventivni pregledi ključni u borbi sa rakom dojke"

Predstavnice banjalučkog Saveza žena "Iskra" danas su obilježile Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, podijelivši sa građanima korisne informacije o važnosti podizanja svijesti, prevencije i redovnih pregleda.

Predsjednik ovog saveza Suzana Kekić je rekla novinarima na banjalučkom Trgu Krajine da su preventivni pregledi od izuzetne važnosti jer je rano i pravovremeno otkriveni karcinom dojke 97 odsto izlječiv.

"Nažalost, ova vrsta karcinoma je kod nas u porastu. Tako ove godine imamo između 600 i 650 žena oboljelih od raka dojke u Republici Srpskoj", rekla je ona.

Onkolog Živko Vranješ je rekao da profesionalno i na svaki način podržava "Iskru" i liječenje žena koje se bore sa rakom dojke.

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"Rano otkrivanje ovog karcinoma je od presudne važnosti i zato su bitni preventivni pregledi", rekao je Vranješ.

Savez žena oboljelih od raka dojke "Iskra" je organizacija sa sjedištem u Banjaluci koja pruža psihološku pomoć i svaku vrstu podrške ženama oboljelim od raka dojke, te radi na edukaciji javnosti.

(SRNA)