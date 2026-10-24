Zaharova jasna: Neprijateljski postupci moldavskog rukovodstva neće ostati bez odgovora

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Foto: Tanjug/AP

Moskva će pružiti čvrst odgovor na proglašenje člana osoblja Ambasade Rusije u Kišinjevu personom non grata, upozorila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ovi neprijateljski postupci moldavskog rukovodstva neće ostati bez odgovora", istakla je Zaharova u saopštenju objavljenom na veb-stranici Ministarstva. Prema njenim riječima, odluka moldavskih vlasti da proglase diplomatu ruske ambasade u zemlji personom non grata dio je kursa Kišinjeva ka potpunom uništenju odnosa između dvije zemlje. Svijet Zakazane masovne demonstracije: Na ulicama Pariza oklopna vozila žandarmerije "Ova odluka moldavskih vlasti dio je destruktivnog antiruskog kursa zvaničnog Kišinjeva, usmjerenog na potpuno demontiranje viševjekovnih rusko-moldavskih odnosa i prekidanje veza između naroda dvije zemlje", rekla je Zaharova. Moldavsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je juče da će proglasiti člana osoblja ruske ambasade personom non grata nakon pada drona na teritoriji Moldavije. (Srna)

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