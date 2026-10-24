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Pariz: Djevojčica (12) pogođena sa osam metaka, bore joj se za život

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24.10.2026 14:52

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Француска демонстрације полиција протести
Foto: Anadolu/Hesham Elsherif

Jedna osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila juče u departmanu Ivlin, u zapadnom dijelu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici, prenose francuski mediji.

Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, osumnjičeni je oko 10.30 časova pucao iz vozila na ulicama gradova Trap i La Verijer, prenio je BFM.

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Muškarac je otvorio vatru na ulici u Trapu, u Ivlinu, koristeći automatsku pušku, pri čemu je ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih, piše Le Parisien, potvrđujući informacije lista "Aktu17".

Ispostavilo se da je među ranjenima i 12-godišnja djevojčica, koja je pogođena osam puta. Ona se nalazi "u kritičnom stanju", saopštilo je nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma.

Uhapšen juče ujutru na kraju svog „smrtonosnog pohoda“, glavni osumnjičeni, star 39 godina, odmah je zadržan u pritvoru.

Napadač je identifikovan kao Kevin T. Pored njega, privedena su i tri člana njegove porodice i prijatelji. Prema saznanjima lista Le Parisien, u pitanju su njegov otac, majka i jedan prijatelj.

Tridesetdevetogodišnji muškarac osumnjičen je da je juče ujutru u Trapu i La Verijeru ubio dvadesetšestogodišnjeg mladića i teško ranio još pet osoba, nakon što je iz automata pucao na više mještana.

Grad je upravo na društvenim mrežama objavio da će se skup protiv rasizma održati ovog petka, 30. oktobra, sa početkom u 18 časova na Trgu Merizije.

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"Suočen sa užasom koji je pogodio naš grad i cijelu zemlju, Trap je ujedinjeniji i solidarniji nego ikada. Pridružite nam se ovog petka na velikom javnom skupu protiv rasizma i islamofobije", pozvao je Ali Rabeh, gradonačelnik ovog grada.

"Analiza krvi radi utvrđivanja toksikoloških nalaza još uvijek je u toku", navelo je Nacionalno antiterorističko tužilaštvo (PNAT). Njegov pritvor može trajati do 96 sati zbog terorističke prirode dela koja mu se stavljaju na teret.

U okviru istrage koja je u toku, a koja uključuje i optužbe za "ubistvo povezano sa terorističkim djelovanjem", u petak uveče pretresen je dom Kevina T. Na licu mjesta pronađene su tri plinske boce namijenjene izazivanju eksplozije u njegovom stanu, potvrdilo je Nacionalno antiterorističko tužilaštvo (PNAT).

(Telegraf.rs)

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Pariz

protesti u Francuskoj

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