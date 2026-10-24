Tri ruska tankera sa dizelom kreću ka SAD

Tri tankera koja prevoze dizel gorivo iz Rusije kreću se prema istočnoj obali Atlantskog okeana, dok je rusko domaće tržište dobro snabd‌jeveno ovim energentom, izjavio je potpredsjednik Vlade Rusije Aleksandar Novak.

Novak je sinoć rekao novinarima da će Rusija, u skladu sa ranije postignutim sporazumima, obezbijediti dodatne isporuke dizel goriva na svjetska tržišta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, prenio je Interfaks.

On je naveo da je zabrana izvoza dizela iz Rusije ublažena, što ruskim kompanijama omogućava da tokom oktobra izvezu 500.000 tona ovog goriva.

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin postigli su 9. oktobra, tokom telefonskog razgovora, dogovor o isporuci ruskog dizel goriva Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je istog dana na društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovor postignut.

Prema njegovim riječima, Rusija bi trebalo odmah da isporuči više od 300.000 tona dizela, a potom i dodatne količine tokom novembra i narednih mjeseci, prenosi Blic.