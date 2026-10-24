Udes kod Banjaluke, saobraćaj otežan

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Foto: ATV

U Karanovcu kod Banjaluke dogodila se saobraćajna nezgoda, javljaju vozači.

Trenutno nisu poznati detalji nezgode, kao i da li ima eventualno povrijeđenih osoba. Kako javljaju vozači, jedna saobraćajna traka je prohodna. Hronika Policija pronašla 65 migranata bez dokumenata

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