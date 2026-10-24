Udes kod Banjaluke, saobraćaj otežan

Autor:ATV redakcija
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U Karanovcu kod Banjaluke dogodila se saobraćajna nezgoda, javljaju vozači.
Trenutno nisu poznati detalji nezgode, kao i da li ima eventualno povrijeđenih osoba.
Kako javljaju vozači, jedna saobraćajna traka je prohodna.
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