Plata još nije legla, a rata kredita stiže: Evo šta možete da uradite

Rata stambenog kredita može da dospijeva nekoliko dana prije nego što zarada legne na račun, ali banka nije dužna da zbog toga automatski pomjeri naplatu.

Korisnik može da podnese zahtjev za promjenu datuma, dok konačna odluka zavisi od ugovora, procedure i poslovne politike banke.

Ako banka prihvati zahtjev, obično izrađuje novi plan otplate, a promjena se, zavisno od sadržaja postojećeg ugovora, može potvrditi aneksom. Naknada nije jedinstveno propisana: postupak može biti besplatan, ali banka može naplatiti obradu zahtjeva ili izmjenu ugovora ako je taj trošak predviđen njenom tarifom.

Rata stambenog kredita dobija novi datum samo uz saglasnost banke

Datum ili period dospijeća nije neformalni dogovor sa službenikom, već dio ugovorenog rasporeda otplate. Važeći Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisuje da ugovor sadrži broj rata, pojedinačni iznos rate i period u kojem one dospijevaju za naplatu. Korisniku se uz ugovor dostavlja i plan otplate.

Zato korisnik ne može sam da odredi da se obaveza, umjesto petog, ubuduće naplaćuje petnaestog dana u mjesecu. Banka može da dozvoli izbor nekog od datuma koje njen sistem podržava, ali može i da odbije zahtjev.

Kod stambenog kredita mogu biti potrebni potpisi svih učesnika u kreditnom odnosu. Prije odlaska u ekspozituru treba provjeriti da li zahtjev potpisuju i sudužnik ili drugo lice koje je potpisalo osnovni ugovor.

Promjena trajnog naloga ne pomjera ugovoreni rok

Važno je razlikovati datum dospijeća od tehničkog načina naplate. Pomjeranje trajnog naloga ili prenos novca nekoliko dana kasnije ne mijenja dan kada rata stambenog kredita dospijeva.

Ako na računu nema dovoljno sredstava, banka može pokušati naplatu ponovo kada novac stigne, ali korisnik ne treba da računa da će se to dogoditi automatski. Način ponovne naplate zavisi od sistema banke, dok obaveza ostaje neizmirena od ugovorenog roka.

Region Oprez ako putujete u Sloveniju: Stižu nove kamere, kazne idu do 1.200 evra

Zahtjev zato treba podnijeti prije sljedećeg dospijeća. Dok banka pismeno ne potvrdi promjenu i ne dostavi novi plan, važi postojeći datum.

Koliko košta promjena datuma naplate

Ne postoji zakonski utvrđena naknada koju sve banke naplaćuju za ovu promjenu. Visina troška zavisi od važeće tarife konkretne banke, ugovora i toga da li se promjena obrađuje kao administrativni zahtjev ili zahtijeva aneks.

Narodna banka Srbije objašnjava da banke vrste i visinu naknada uređuju ugovorima i tarifama, dok ugovor o kreditu mora da navede troškove koji padaju na teret korisnika.

Korisnik treba da traži pismeni odgovor o ukupnom trošku prije potpisivanja. Posebno treba provjeriti da li se plaćaju zahtjev, aneks i izdavanje izmijenjenog plana ili je cijela promjena besplatna.

Prva rata poslije promjene može biti drugačija

Pomjeranje datuma ne mora da promijeni kamatnu stopu niti sve buduće anuitete, ali može da utiče na obračun u prelaznom periodu. Ako se naplata pomjera za deset dana, period između dvije rate privremeno postaje duži.

Banka zato može obračunati kamatu za dodatne dane, korigovati prvu narednu obavezu ili rasporediti razliku na način utvrđen novim planom. Ne treba potpisati zahtjev samo na osnovu informacije da se „visina rate ne mijenja“. Potrebno je uporediti stari i novi plan, prvu izmijenjenu ratu, ukupan iznos za otplatu i krajnji datum kredita.

Kašnjenje od nekoliko dana nije besplatan poček

Ako rata stambenog kredita dospije prije plate, a na računu nema dovoljno novca, nastaje docnja. NBS navodi da se zatezna kamata obračunava kada klijent nije izmirio obavezu u roku određenom ugovorom.

Kratko kašnjenje fizičkog lica ne prikazuje se odmah kao neurednost u Kreditnom birou. Prema pravilima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, docnja se u izvještaju evidentira kada dospjela obaveza nije izmirena 60 ili više dana. To, međutim, ne pretvara prvih 59 dana u dozvoljeni rok bez kamate.

Šta treba pitati banku prije podnošenja zahtjeva

Korisnik treba da zatraži dostupne datume dospijeća, cijenu postupka, spisak potrebnih potpisa i datum od kojeg promjena počinje da važi. Pismeni obračun treba da pokaže novu prvu ratu, preostali broj rata, ukupan iznos za otplatu i eventualnu promjenu krajnjeg roka.

Ako banka odbije zahtjev, najbezbjednije je unaprijed ostaviti iznos jedne rate na računu ili podesiti prenos sa drugog računa nekoliko dana prije dospijeća. Kada problem nije samo raspored plate već trajniji pad prihoda, pomjeranje datuma nije dovoljno. Tada od banke treba tražiti odgovarajuću olakšicu u otplati.

Rata stambenog kredita dospijeva prema važećem ugovoru sve dok banka ne odobri drugačiji raspored. Zbog toga zahtjev treba podnijeti prije kašnjenja, a odluku donijeti tek kada su poznati i naknada i novi obračun, prenose Nekretnine.rs.