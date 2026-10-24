Želite stalni boravak u Njemačkoj? Ova promjena mogla bi sve zakomplikovati

Građane Bosne i Hercegovine i druge strane državljane koji žive u Njemačkoj od 1. novembra 2026. godine očekuju stroža pravila polaganja jednog od najvažnijih ispita njemačkog jezika.

Njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova izmijenilo je uslove za polaganje ispita „Dojč-test fur Cuvanderer“ (DTZ), koji se najčešće polaže na završetku integracionih kurseva.

Prema novim pravilima, kandidati koji žele da dobiju sertifikat o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1 moraće da dokažu odgovarajuće znanje u svim dijelovima ispita, uključujući govor, pisanje, slušanje i čitanje.

Do sada je bilo moguće ostvariti ukupan rezultat B1 čak i ako je kandidat imao veoma slab rezultat iz jednog dijela ispita. Od novembra to više neće biti moguće.

Promjena je posebno važna za građane BiH koji pohađaju integracione kurseve u Njemačkoj ili se pripremaju za podnošenje zahtjeva za stalnu boravišnu dozvolu ili njemačko državljanstvo.

Nova pravila zvanično su objavljena u njemačkom Saveznom službenom listu 20. oktobra 2026. godine, a stupaju na snagu 1. novembra.

Šta se tačno mijenja od 1. novembra?

Ispit „Dojč-test fur Cuvanderer“ predstavlja završni ispit njemačkog jezika na većini integracionih kurseva koje organizuje Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice (BAMF).

Ispit se sastoji od tri oblasti provjere znanja. Kandidati polažu slušanje i čitanje, pisanje i usmeni dio ispita.

Prema dosadašnjim pravilima, za ukupan rezultat B1 bilo je potrebno ostvariti nivo B1 u govoru i najmanje u jednoj od preostale dvije oblasti.

To znači da je kandidat mogao uspješno da položi ispit na nivou B1 čak i ako je u trećoj oblasti pokazao veoma slabo znanje.

Od 1. novembra uvodi se dodatni uslov

Kandidat će i dalje morati da ostvari B1 u govoru i najmanje u jednoj od oblasti slušanja i čitanja ili pisanja. Međutim, u preostaloj oblasti moraće da pokaže znanje najmanje na nivou A2.

Drugim riječima, više neće biti dovoljno dobro govoriti njemački i uspješno riješiti zadatke iz slušanja i čitanja ako kandidat istovremeno ne pokaže barem osnovno znanje pisanja.

Jedan slab rezultat može spriječiti dobijanje sertifikata B1

Nova pravila najlakše je objasniti konkretnim primjerom.

Zamislimo kandidata koji na usmenom dijelu ispita ostvari nivo B1, a na dijelu slušanja i čitanja takođe dobije rezultat B1.

Međutim, na pismenom dijelu ne uspije da ostvari ni nivo A2.

Prema ranijim pravilima, takav kandidat mogao je da dobije ukupan sertifikat B1.

Od 1. novembra to više neće biti moguće jer rezultat iz pisanja ne ispunjava novi minimalni uslov.

S druge strane, kandidat koji ostvari B1 iz govora, B1 iz slušanja i čitanja te A2 iz pisanja ispunjava nove uslove za ukupan rezultat B1.

Isto važi i kada kandidat ostvari B1 iz govora i pisanja, a A2 iz slušanja i čitanja.

Dakle, neće biti potrebno ostvariti B1 u sve tri oblasti, ali nijedna oblast ne smije ostati ispod propisanog minimuma.

Zašto Njemačka uvodi stroža pravila?

Prema obrazloženju njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova, razlog za izmjene jesu sve češći pokušaji varanja tokom polaganja ispita.

Nadležne institucije navode da su pojedini kandidati nezakonito dolazili do ispitnih zadataka i odgovora putem interneta.

Takve odgovore koristili su prilikom rješavanja zadataka iz slušanja i čitanja, dok su dio koji se odnosi na pisanje ponekad ostavljali potpuno prazan.

Zbog ranijih pravila bodovanja bilo je moguće da kandidat, uprkos tome, dobije ukupan rezultat B1, pod uslovom da uspješno položi usmeni dio ispita.

Njemačke vlasti smatraju da takav način ocjenjivanja nije dovoljno pouzdan pokazatelj stvarnog poznavanja jezika.

Uvođenjem minimalnog nivoa A2 u najslabijoj oblasti žele da osiguraju da kandidati pokažu sposobnost korišćenja njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji.

Zašto je B1 važan za stalni boravak u Njemačkoj?

Poznavanje njemačkog jezika na nivou B1 ima važnu ulogu u postupcima kojima strani državljani uređuju svoj dugoročni status u Njemačkoj.

Za mnoge osobe koje podnose zahtjev za stalnu boravišnu dozvolu, odnosno dozvolu za stalni boravak, dokaz o odgovarajućem poznavanju njemačkog jezika predstavlja jedan od zakonskih uslova.

Nivo B1 takođe je značajan za postupak sticanja njemačkog državljanstva.

Međutim, važno je naglasiti da pravila za stalni boravak i državljanstvo zavise od konkretnog pravnog osnova i statusa podnosioca zahtjeva.

U pojedinim slučajevima mogu da važe drugačiji jezički zahtjevi, zakonski izuzeci ili posebne olakšice.

Samo posjedovanje sertifikata B1 ne znači automatski da će osoba dobiti stalni boravak ili njemačko državljanstvo. Moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi.

Promjena se ne odnosi na sve ispite njemačkog jezika

Jedna od najvažnijih informacija jeste da Njemačka od 1. novembra ne uvodi nova pravila za sve jezičke sertifikate.

Izmjene se konkretno odnose na ispit „Dojč-test fur Cuvanderer“, odnosno DTZ.

To je ispit povezan sa integracionim kursevima koje organizuje njemački BAMF.

Drugi priznati ispiti njemačkog jezika, uključujući odgovarajuće ispite Gete-instituta ili TELC-a, imaju sopstvena pravila polaganja i ocjenjivanja.

Nova uredba ne mijenja automatski uslove za sve te ispite.

Takođe, opšti zahtijevani nivo nije povećan sa B1 na B2.

Promjena se odnosi na način na koji se utvrđuje da li je kandidat ostvario ukupan nivo B1 na DTZ ispitu.

Šta je sa građanima BiH koji već imaju sertifikat B1?

Građani Bosne i Hercegovine koji su ranije položili DTZ i dobili važeći sertifikat B1 ne treba automatski ponovo da polažu ispit zbog ove izmjene.

Nova uredba ne propisuje poništavanje već izdatih sertifikata.

To znači da se promjena prvenstveno odnosi na buduće polaganje i ocjenjivanje ispita od 1. novembra 2026. godine.

Ipak, prilikom podnošenja zahtjeva za boravišnu dozvolu ili državljanstvo nadležne službe mogu da provjeravaju da li dostavljeni dokaz o poznavanju jezika ispunjava zakonske uslove za konkretan postupak.

Zbog toga je važno čuvati originalnu dokumentaciju o položenom ispitu.

Više od 318.000 migranata polagalo ispit tokom prošle godine

Prema podacima njemačke Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice, tokom 2025. godine DTZ ispit polagalo je ukupno 318.550 osoba.

Od tog broja, 175.193 kandidata ostvarila su nivo B1, što predstavlja približno 55 odsto svih koji su pristupili ispitu.

Nivo A2 ostvarile su 102.663 osobe, odnosno oko 32,2 odsto.

Preostalih 40.694 kandidata, što je približno 12,8 odsto, nije uspjelo da ostvari ni nivo A2.

Ovi podaci pokazuju da značajan broj osoba koje pohađaju integracione kurseve već ima poteškoća sa dostizanjem nivoa B1.

Nova pravila mogla bi dodatno da otežaju dostizanje tog nivoa kandidatima koji imaju izraženo slabije znanje pisanja ili slušanja i čitanja u odnosu na govorne sposobnosti.

Šta treba da znaju građani BiH koji trenutno pohađaju kurs?

Za građane Bosne i Hercegovine koji se trenutno pripremaju za završni DTZ ispit najvažnije je da ne zanemare nijedan njegov dio.

Kandidati koji se dobro snalaze u razgovoru na njemačkom jeziku, ali imaju poteškoća sa pisanjem, trebalo bi da dodatnu pažnju posvete upravo toj oblasti.

S druge strane, osobe koje dobro pišu, ali imaju problema sa razumijevanjem govornog jezika, trebalo bi da vježbaju slušanje i čitanje.

Novi sistem zahtijeva ujednačenije znanje njemačkog jezika.

Posebno je važno da kandidati prije ispita razumiju kriterijume ocjenjivanja i minimalne rezultate potrebne za dobijanje ukupnog sertifikata B1.

Nova pravila stupaju na snagu 1. novembra 2026. godine

Izmjena njemačke uredbe o ispitivanju na integracionim kursevima donesena je 13. oktobra, a zvanično objavljena 20. oktobra 2026. godine.

Njenom primjenom od 1. novembra završni DTZ ispit postaje stroži kada je riječ o ostvarivanju ukupnog nivoa B1.

Njemačke vlasti očekuju da će nova pravila povećati pouzdanost ispita i smanjiti mogućnost zloupotreba.

Za građane BiH koji planiraju dugoročni život u Njemačkoj to znači da će prilikom polaganja DTZ ispita morati da pokažu odgovarajuće znanje govora, pisanja, slušanja i čitanja, bez mogućnosti da potpuno neuspješan rezultat u jednoj oblasti nadoknade dobrim rezultatima iz druge dvije, prenosi GPMaljevac.